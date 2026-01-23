Başkent’te güvenli ve rahat ulaşım için yatırımlarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesine 8 adet yeni otobüs kazandırdı. Modern donanımlarıyla dikkat çeken araçlar, kent içi toplu taşımada kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacak.

Erişilebilir, güvenli ve donanımlı

Filo­ya katılan otobüsler; 12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun özelliklere sahip. Araçlarda kamera güvenlik sistemi ile yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor. Üzerlerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleriyle de öne çıkan otobüsler, kısa sürede Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

Rakamlarla EGO filosu

Yeni alımlarla birlikte EGO’nun aktif otobüs sayısı 1.938’e yükseldi. 2019’dan bu yana filoya kazandırılan toplam yeni otobüs sayısı ise 508 oldu. Yetkililer, yenileme ve güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de süreceğini vurguladı.

“Gelişerek hizmet vermeyi sürdüreceğiz”

EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek, “Engelli erişimine uygun, güvenlik ve bilgilendirme sistemleriyle donatılmış 8 yeni otobüs Ankaralıların hizmetine sunuldu. Bu alımla birlikte filomuz 1.938 araca ulaştı. Başkent’e daha modern ve nitelikli ulaşım sunmak için yenilenerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.