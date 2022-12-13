EGO’DAN MACUNKÖY İŞLETME VE BAKIM MERKEZİ’NDE “DERAYMAN TATBİKATI”

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Metro İşletmesi Macunköy İşletme ve Bakım Merkezi’nde senaryo gereği raydan çıkan tren için kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Derayman adı verilen tatbikatta, raydan çıkan tren vagonu ekipler tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde tekrar raylara oturtuldu.

EGO Genel Müdürlüğü, her gün binlerce Başkentli tarafından kullanılan toplu ulaşım araçlarında yolcu güvenliğini sağlamak ve olası kazalara bilinçli bir şekilde müdahale etmek amacıyla tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.

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Ankara Metrosu İşletme Şube Müdürlüğü tarafından Metro İşletmesi Macunköy İşletme ve Bakım Merkezi’nde “derayman tatbikatı” düzenledi. Senaryo gereği raydan çıkan tren vagonu, derayman ekipleri tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde tekrar raylara oturtuldu.

TONLARCA AĞIRLIKTA TREN VAGONU İLE NEFES KESEN TATBİKAT

Tatbikatta, tonlarca ağırlıktaki vagona kumanda masası ve ekipmanlarla müdahale eden uzman bir ekip profesyonel bir şekilde rerailing işlemi (güvenli yeniden raylama) uyguladı.

Başkentte toplu ulaşım kullanan vatandaşların kesintisiz ve güvenilir bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre şu bilgileri verdi:

“Yolcularımızın güvenliği ve kesintisiz hizmet her şeyden önemli… Derayman diye tabir ettiğimiz ve trenin en az bir tekerinin raydan kayması şeklinde tanımlanan hadise olmuş ve akabinde de bunun tekrar raya oturtulması için bir tatbikat düzenledik. Çalışma arkadaşlarımız gayet güzel hazırlandılar ve bu tatbikatı başarı ile yerine getirdiler. Derayman olmuş trenimizi raya oturttuk ve hizmete hazır hâle getirdik. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Ankaralılara hizmet etmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar.”

METRO VE ANKARAY’DA TREN RAYLARI KONTROL ALTINDA

Derayman gibi can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak durumların meydana gelmemesi için personel eğitiminden rayların kontrolüne kadar birçok güvenlik önlemini rutin olarak aldıklarını söyleyen Güre, “Bizim açımızdan güvenlik çok önemli bu kapsamda da her gün seferlerden sonra rayları kontrol ediyoruz. Bir sorun durumda tamirat ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. En son yaşanan Düzce depreminin Ankara’yı da etkilemesinden dolayı hemen bütün hatlarımızda ANKARAY da dahil olmak üzere kontrollerimizi yaptık. Vagonlarımız raylar üzerinde gidiş geliş yaptı. Sorun olmadığını tespit edince de tekrar sabah saatlerinde seferlerimizi başlattık. Personelimize yönelik derayman eğitimlerimiz rutin olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.