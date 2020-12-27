EGM’den sokakta yaşayan kişiye kesilen ‘kısıtlama’ cezası için özür (2)

KARTON ÜSTÜNDE UYURKEN BULUNDU, BUGÜN ANKARA’YA UĞURLANDI

Antalya’da, dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, 3 bin 150 lira ceza uygulanan daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce para cezası iptal edilen Ali Çiftçi (32), aynı günün akşamında zabıta ekipleri tarafından sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla zabıta ekipleri, Çiftçi’yi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bimekan Barınma Evi’ne yerleştirdi. Yemek verilen Çiftçi, sabah sivil polis ekiplerince alınarak, otogara götürüldü. Otobüs bileti alınan Ali Çiftçi, kendisine çıkarılan ‘seyahat izin belgesi’ ile Ankara’ya uğurlandı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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