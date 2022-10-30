EGM’den, ‘HDP’li milletvekiline mermi çekirdeği atıldı’ iddiasına yalanlama

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ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP Milletvekili Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı iddiasının dezenformasyon olduğu belirtilerek, “Görseller üzerindeki inceleme, personelimizin çevik kuvvet kalkanı üzerindeki şeffaf jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır” açıklaması yapıldı.

EGM’den yapılan açıklamada, polis teşkilatının ‘HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği atıldığı’ yönünde iftiraya uğradığı bildirildi. İddiaya konu olayın, 29 Ekim 2022’de, Cizre Belediyesi’ne kayyum görevlendirilmesinin yıl dönümü nedeniyle HDP Cizre ilçe binası önündeki basın açıklaması sırasında meydana geldiği belirtilerek, “HDP Cizre İlçe Başkanı Mesut Nart’ın bir cismi yerden alarak, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e verdiği görülmüştür. Gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla cismin teslim edilmesi istenmesine rağmen ısrarla teslim edilmemiştir. Basın açıklamasına ilişkin görseller incelendiğinde; bahse konu cismin iddiaların aksine, bir personelimiz tarafından gruba atılmasının teknik olarak mümkün olmadığı gayet açıktır. Hasan Özgüneş’e isabet eden mermi çekirdeğinin, personelimiz tarafından atıldığını ileri sürmek fizik kurallarını tersine işletmek anlamına gelmektedir. Grubun arkasında bulunan personelimizin eliyle attığı varsayılan merminin yaklaşık 10 metre uzaklıkta, grubun önünde bulunan Hasan Özgüneş’in karın bölgesine isabet etmesinin ihtimal dışı olduğu açık ve nettir” denildi.

Özgüneş’in karnına gelen cismin yukarıdan düştüğünün görüldüğü aktarılarak devamında şu ifadelere yer verildi:

“İncelemede, cismin tabanca mermi çekirdeği olduğu, mermi çekirdeği üzerindeki yiv setlerin düz çizgi şeklinde olması nedeniyle namlusu değiştirilmiş bir tabancadan atıldığı, mermi çekirdeğinin burun kısmındaki ezilmenin az ve yaklaşık 45 derece açı oluşturmasından dolayı yorgun mermi çekirdeği olduğu değerlendirilmektedir. Görseller üzerindeki inceleme, ‘HDP Milletvekiline mermi çekirdeği attığı’ dezenformasyonunun öznesi haline getirilmeye çalışılan personelimizin, kendisine ait çevik kuvvet kalkanı üzerinde bulunan şeffaf renkli jelatini kazıdıktan sonra sağ el başparmağı ile yere doğru attığını ortaya koymaktadır. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat da devam etmektedir.” (DHA)

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