Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis operasyon düzenledi. İçeride bulunan 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi V.D halkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi’ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi. Eğlence mekanında bulunan 11 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi V.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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