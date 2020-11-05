Eğlence mekanında kendisine laf atan kişiyi bacağından vurdu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Muhammet Bilal Biçer (32), eğlenmek için gittiği mekanda giyim şekline yönelik kendisine laf atan Sinan Avcı’yı çıkan tartışmada bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Biçer, tutuklandı.

Olay, 25 Ekim akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Muhammet Bilal Biçer’e girdiği eğlence mekanında müşterilerden Sinan Avcı, giyim şekline yönelik kendisine laf atınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Biçer, cebinden çıkardığı tabancayı 2 el ateşledi. Avcı, bacağından vurularak yaralanırken, Biçer kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için 100’e yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin olay sonrası kiralık bir otomobile binip kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin kaçtığı aracın başkası tarafında sürüldüğü belirlendi. 2 şüpheli, saptanan adreslerinde yakalandı. Tabanca da ele geçirildi.

‘KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILMIŞTIM, CANIM SIKKINDI’

Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü. Biçer’in kaçtığı otomobili kullanan Ayhan S.’nin, ifadesinde olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenilirken, Muhammet Bilal Biçer ise, “Olay günü canım çok sıkkındı. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Söz konusu şahıs mekana girdiğimde bana, kıyafetim üzerinden laf atınca öfkelendim. Silahımı çekip vurdum” dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Serkan Avcı da Biçer’i tanımadığını, neden saldırdığını bilmediği söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muhammet Bilal Biçer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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