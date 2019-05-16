Eğitimin sorunu tatil değil ki

“Acaba nasıl bir eğitim reformu paketi açıklayacak” diye dört gözle bekliyorduk. Ama o tuttu, yeni bir tatil paketi açıkladı.



Neymiş efendim?



Öğrencilerin yaz tatili iki hafta kısalacakmış, onun yerine Kasım ve Nisan aylarında birer hafta tatil yapılacakmış.



Sayın Milli Eğitim Bakanı’na şunu hatırlatmakta yarar var:



Bugün eğitim alanında yaşadığımız büyük sorunların temelinde tatil yok ki…



İyi öğretmen yetiştirilemiyor, bir…



Kalabalık sınıflara bir türlü çare bulunamıyor, iki…



Bir çok okulda düzgün oyun bahçesi ve spor salonunun yanı sıra gerekli eğitim araç-gereçleri yok, üç…



Eğitim programı çağımızın gereksinimlerine uygun biçimde yenilenemiyor, dört…



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Öğrenciye okul sevdirilemiyor, mutluluk odaklı bir eğitim verilemiyor, on beş…

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Evet, eğitimin başlıca sorunları böyle…

Bunlar dururken Nisan ve Kasım’da öğrenciler için tatil düzenlemesine gitmek anlaşılır ve kabul edilir bir şey değildir.

Bu uygulama sadece ilkbahar ve sonbaharda müşteri sıkıntısı çeken otel ve pansiyoncuların işine yarar.

