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16 Mayıs 2019
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Eğitimin sorunu tatil değil ki

Nuri Kayış Nuri Kayış

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“Acaba nasıl bir eğitim reformu paketi açıklayacak” diye dört gözle bekliyorduk. Ama o tuttu, yeni bir tatil paketi açıkladı.

Neymiş efendim?

Öğrencilerin yaz tatili iki hafta kısalacakmış, onun yerine Kasım ve Nisan aylarında birer hafta tatil yapılacakmış.

Sayın Milli Eğitim Bakanı’na şunu hatırlatmakta yarar var:

Bugün eğitim alanında yaşadığımız büyük sorunların temelinde tatil yok ki…

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Evet, eğitimin başlıca sorunları böyle…

Bunlar dururken Nisan ve Kasım’da öğrenciler için tatil düzenlemesine gitmek anlaşılır ve kabul edilir bir şey değildir.

Bu uygulama sadece ilkbahar ve sonbaharda müşteri sıkıntısı çeken otel ve pansiyoncuların işine yarar.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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