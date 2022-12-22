Eğitimin Kültürün Sanatın Sporun Merkezi Pursaklar

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Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı hizmet alanları ile eğitimin, kültürün, sanatın, sporun başkenti olma yönünde emin adımlarla ilerliyor.

Pursaklar Belediyesi Millet Kıraathaneleri, Ankara’nın en büyüğü olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyeleri, Endemik Vadi, Mahalle Konakları, Spor salonları, Golf Range Sahası, Tenis Kortu, Basketbol Sahaları, Halı Sahalar, Hanım Evleri, Dede Torun Evleri ve Pursaklar Yaşam Merkezinde müzikten resime, eğitimden kültüre, spordan el sanatlarına birçok farklı alanda gençlere ve çocuklara eğitim vererek, eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Eğitime, kültüre, sanata ve spora büyük yatırım yapan Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezi’ndeki eğitim alanlarını gezerek, gençlerin ve çocukların kurslara yoğun ilgi göstermeleri karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

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‘‘Eğitim de, kültür de, sanat da, spor da, eğlence de Pursaklarımızı merkez yapacağız derken tam da bunu hayal etmiştik’’

Her yaşa hitap eden hizmet alanlarını ilçeye kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Eğitim de, kültür de, sanat da, spor da, eğlence de Pursaklarımızı merkez yapacağız derken tam da bunu hayal etmiştik. Yaşam merkezimizin her bir köşesi cıvıl cıvıl Elhamdülillah. Kültürde, sanatta ve spor da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.