Eğitimden, ulaşıma kovid ile mücadele her alanda sürüyor

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih olan 10 Mart’tan itibaren salgının bulaş zinciri kırmak adına çalışmalar da devam ediyor. Tuzla Belediyesi her gün yapılan denetimlerin yanı sıra, temizlik, karantinada bulunan vatandaşlara yemek, Vefa Hattı ile ihtiyaçların giderilmesi, online dersler ve ürettiği inovatif çözümler ile sürece katkı sağladığını duyurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan koronavirüs salgını ile ilgili mücadele çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Belediyeler de salgınla mücadeleye aldıkları çeşitli önlemlerle destek oluyor. Tuzla Belediyesi salgın nedeniyle alınan tedbirlerin dışında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla yapılan uygulamalar ile virüsün bulaş zincirini kırmayı amaçladığını duyurdu.

Belediye ekipleri, mart ayından itibaren yapılan çalışmalarla insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının önüne geçerken temizlik çalışmaları ile de temas edilecek yüzeyleri tek tek temizliyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle hiçbir çocuğun eğitimden uzak kalmaması nedeniyle Askıda Tablet kampanyası da alınan tedbirlerde biri. Başlatılan kampanya ile Tuzla’da online olmayan ev kalmaması için çalışmalar yürütülüyor.

SEMT PAZARLARINDA SIKI ÖNLEMLER

Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarları Tuzla Belediyesi Zabıtaları tarafından denetleniyor. Pazar esnafına maske denetimleri yapılırken, HES kodları sorgulanarak karantinada olması gereken esnafın pazara girişine izin verilmiyor. Ayrıca pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri ile hijyen noktaları oluşturulurken, pazar içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınması sağlanıyor.

SOKAKLAR VE ÇÖP TOPLAMA ALANLARI TEMİZLENİYOR

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan her sokak, özel karışımlar yüklenmiş yıkama araçları ile her gün dezenfekte ediliyor. Her sokakta bulunan yer üstü konteynerler ile yer altı konteynerler ise özel yıkama araçları ile dezenfekte ediliyor. İnsanların konteynere temas ettiği alanlar olan, kapak açma kulpları hijyen hale getiriliyor. Tuzla’da bulunan yaya alt geçitleri de ozon yıkama ile dezenfekte ediliyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tuzla’nın çevre ilçeler ile ulaşımını sağlayan ve ilçe içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılan yolcu minibüsleri, seferine başlamadan önce duraklarına gidilerek dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediyesine bağlı ekipler, minibüs duraklarına giderek yolcu minibüslerinin, kapı kulplarını, koltuk başlarını, koltukları, vatandaşların tutunduğu tutacakları her gün özel sıvılar ile dezenfekte ediyor. Dezenfekte edilmeyen yolcu minibüslerinin sefere çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca Tuzla’da bulunan taksi durakları ve o taksi durağına bağlı taksilerin de dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

KARANTİNADA OLAN VATANDAŞLARA GÜNDE ÜÇ ÇEŞİT YEMEK

Tuzla’da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşların yemek ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi’nde günün ilk ışıklarıyla yapımına başlanan yemekler üç çeşit olarak, tek kullanımlık kaplar ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Karantinada bulunan vatandaşların evlerine temas edilmeden bırakılan yemekler ile tedavi süreçlerine destek veriliyor.

VEFA HATTI İLE VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞLERİ YAPILIYOR

Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından, Vefa Destek hattına başvuran vatandaşların istekleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda belediyeye başvuran vatandaşların alışverişleri yapılıyor. Market, fırın ve eczane alışverişleri yapılırken yine temas edilmeden teslimat sağlanıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN EVLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tuzla’da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Uygulama ile evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışma ile 65 yaş üstü vatandaşların da virüse bulaş riski en aza indiriliyor.

TUZLA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İNOVATİF ÇÖZÜM

Tuzla Belediyesi, mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında inovatif bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yapıldı. Bileklik ile vatandaşlar gün içerisindeki dezenfektan ihtiyaçlarını bileklerinde taşıyabiliyorlar.

ONLİNE DERSLER İLE KESİNTİSİZ EĞİTİM

Yüz yüze eğitimin ara verilmesi nedeniyle Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni nesil eğitim portalı e-Hadi ile online dersler başlatıldı. Onlarca farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler ile evlerinde vakit geçiren öğrencilerin de eğitimden uzak kalmaması sağlandı. Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde ise öğrencilerin temas edebilecekleri alanlar ozon yıkama ile temizlendi. Ayrıca okullara hijyen malzemesi desteği de verildi.

İBADETHANELER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ibadethaneler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından her gün temizleniyor. Avizelerden, cam tutacaklarına, kapı kulplarından temas yüzeyi oluşturabilecek her alan özel sıvılar ile dezenfekte ediliyor

Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca yapılan tüm çalışmalar ile sadece koronavirüs salgınının değil, diğer tüm salgın hastalıkların da bulaş zinciri kırılıyor.