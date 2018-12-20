Türkiye eğitimde kadın erkek eşitsizliği konusunda epeyce sorunlu ülkelerin başında geliyor.

Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştırmaya imkan tanıyan uluslararası verilere baktığımız zaman kadınların ekonomiye ve siyasete katılımıyla ilgili pek hoş olmayan verilerle karşılaşıyoruz.

TÜSİAD tarafından 2000 yılında yayımlanan bir raporda Türkiye’de öncelikle müdahale edilmesi gereken üç temel alan -kadınların eğitimi, çalışma yaşamına ve siyasete katılımı- ile ilgili sorunları saptanmış ve bu sorunların çözümüne yönelik çözüm önerileri sunulmuştu

Bu raporun üzerinden 18 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen sorunlara hala yerinde sayıyor. Kadınların İş gücüne katılımında 144 ülke içinde 130. sıradayız. İş gücünün yalnız üçte birinden azını kadınlar oluşturuyor. OECD ülkeleri arasında iş gücüne katılımda kadın erkek eşitsizliğine bakıldığında tüm ülkeler arasında en sonuncuyuz.

Dünya Ekonomik Forumunun “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2018 Raporu” açıklandı Rapora göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke içinde 130. sırada yer alarak kadın-erkek eşitliğinin en kötü olduğu ülkelerin arasında yer aldı.

2006 yılında Türkiye 105. sıradaydı, 12 yılda 25 sıra geriledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya bu raporu değerlendirmesini söyledim. Kaya’nın raporda yer alan verilere ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Rapora göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 149 ülke içinde 130. sırada yer alarak kadın-erkek eşitliğinin en kötü olduğu ülkelerin arasında yer aldı. 2006 yılında Türkiye 105. sıradaydı. 12 yılda 25 sıra geriledik.

Kadın ve erkeklerin eğitimden eşit koşullarda faydalanması konusunda ise Türkiye 92. Sıradan 14 sıra gerileyerek 106. Sıraya düştü.

Lise eğitiminden eşit faydalanma sıralamasında 115. Sırada yer alan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Etiyopya, Katar gibi ülkelerin gerisinde.

Tüm dünyada kadınların eğitimden eşit faydalanması için tüm devletler ve UNICEF gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları aradaki eşitsizliği giderirken, Türkiye’nin bu konuda gerilemesi, iktidarın kadınlara bakış açısının bir sonucudur.

Kız çocuklarının okutulması milli bir meseledir, siyaset üstü ele alınmalıdır, eğitime erişemeyen kız çocukları konusunun bir araya gelinerek ele alınması gerekir.

Eğitimde dinselleşme ve 4+4+4 sistemi kız çocuklarını eğitimden daha fazla koparıyor.

Eğitimde eşitliği sağlayamazsak, ne istihdamda ne aile içi ilişkilerde kadın-erkek eşitliğini sağlayamayız.

Kadınların en temel haklarından dahi yoksun olduğu İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerden bile daha geride olmamız üzerine düşünülmesi ve çözüm bulunması gereken önemli bir sorundur.