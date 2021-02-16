Eğitimde fırsat eşitliğinin temeli burs; başvurular başladı

İSTANBUL, (DHA)- Her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, ‘eğitimde fırsat eşitliğinin temeli’ olarak yorumlayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, bursluluk sınav takvimini açıkladı. Lüle, “Okula giriş ve bursluluk sınavı Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık” dedi.

Eğitimde online, yüz yüze, hibrit modeller koşullara göre uygulanırken bir yandan mutasyonlu virüs türlerinin yayılımı ile aşı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu koşullar arasında kesintisiz eğitim için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı bursluluk sınav takvimini açıkladı. Kolejin genel müdürü Ali Rıza Lüle, “Buna göre, Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan okula giriş ve bursluluk sınavı; 4. sınıflar için 9 Mart, 5. sınıflar için 11 Mart, 6 ve 7. sınıflar için 12 Mart, 8. sınıflar için ise 15 Mart tarihinde yüz yüze uygulanacak” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE YÜZ’E VARAN BURS OLANAĞININ HEDEFİ, FIRSAT EŞİTLİĞİDİR”

Ali Rıza Lüle, yüzde yüze varan burs olanağının hedefinin fırsat eşitliği olduğuna dikkat çekti. Her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak yorumlayan Lüle, sınav takvimi hakkında, “Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan okula giriş ve bursluluk sınavı; 4. sınıflar için 9 Mart, 5. sınıflar için 11 Mart, 6 ve 7. sınıflar için 12 Mart, 8. sınıflar için ise 15 Mart tarihinde yüz yüze uygulanacak” diye konuştu.

REKOR BAŞVURU BEKLENİYOR

Lüle, “Türkiye çapındaki tüm kampüslerde gerçekleşecek olan Doğa Koleji okula giriş ve bursluluk sınavı 9. sınıflar için 17 Mart, 10. sınıflar için 18 Mart, 11. sınıflar için ise 19 Mart tarihinde yüz yüze uygulanacak. Sınava bu yıl da rekor başvuru bekleniyor. Burs desteği oranı kampüslerin kontenjanlarıyla sınırlı olacak. Sınava kayıt ve bilgi için bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL BURS İMKANI

Lüle, sağlık çalışanlarına özel burs imkanı da olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanı velilerden, okul ücretinin yarısını almıyoruz. Elbette tüm indirim ve burslarımız, kampüs kontenjanlarıyla sınırlı. Ancak, destek ve görev anlayışımızda sınır yoktur” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM, FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BURSLARIMIZ”

UNESCO’nun Incheon Bildirisi, ‘Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru’ başlığı ile kabul edilmiştir diyen Lüle, “Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Lüle, “Eğitim canlıdır, yaşar. Ona hayat veren, sizin çocuklarınıza yön verirken kullandığınız yöntem ve araçlardır. Bunu gerçekleştirirken, Birleşmiş Milletler gibi önder yapıların, Bakanlığımızın düsturları bize yön verir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Hedef 4’te yer alan ‘Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak’ maddesi, herkes için kaliteli hayat boyu öğrenme fırsatlarının desteklenmesi, eğitim sektörünün temel konularından biridir” diyerek sözlerini tamamladı.