Eğitim de koronavirüs ile birlikte dijital dönüşüme ayak uydurmada hızlanma sürecine geçti. Bu kapsamda, İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘yüz yüze eğitim ortamının çevrimiçi öğrenme ortamı ve dijital araçlarla pedagojik olarak entegrasyonunu sağlamak’ amacıyla ‘Harmanlanmış Öğrenme Modeli’ne geçtiğini duyurdu.

21’inci Yüzyıl’da hayatın birçok bileşeni, dijital dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor. Şu anda üniversitede öğrenim gören ve “dijital yerli” olarak adlandırılan öğrencilerle, tamamen yüz yüze öğrenme şeklinde gerçekleştirilen eğitim, yerini yavaş yavaş, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde, çevrimiçi ortamlarla desteklenen öğrenme şekline bırakıyor. Yeni dönemde Türkiye’de ilk defa tüm birimleriyle bir ‘dijital dönüşümü’ gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014 yılından bu yana Eğitim Fakültesinde ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Harmanlanmış Öğrenme Modeli” ile ilgili alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini açıkladı.