‘Eğitimci vali’nin sosyal medyadan duyurduğu kitap etkinliğine yoğun ilgi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu’nun dün sosyal medya hesaplarından başlattığı ‘Her şey sussun kitaplar konuşsun’ adlı farkındalık etkinliği, kentte hızla yayılıp ilgi gördü. Evinde, iş yerinde kitap okuyanlar da ‘#Aksarayokuyor’ etiketiyle sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun süre öğretmenlik yapan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevindeyken, İçişleri Bakanlığı’nın en son kararnamesiyle Aksaray Valiliği’ne atanan Hamza Aydoğdu, kentte okuma alışkanlığını artırmak için ’Her şey sussun kitaplar konuşsun’ adlı farkındalık etkinliği başlattı. Vali Aydoğdu, dün akşam sosyal medya hesaplarından ‘#Aksarayokuyor’ etiketiyle bu etkinliği duyurdu. Kentte kısa sürede sosyal medyada yayılan farkındalık etkinliğine katılan onlarca kişi de evinde, iş yerinde, ağılda bireysel veya ailecek kitap okuyup o ana ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

İnsanın gıda gibi okumaya ve kitaba da ihtiyacı olduğunu kaydeden Vali Hamza Aydoğdu, ”Okumak ruhu beslemektir. Gıda gibi okumaya ve kitaplara ihtiyacımız var. Burada çok önemli bir farkındalık ortaya koyduk. Hep beraber gerçekleştirdik bunu. Tüm kitapseverlere, kitap kurtlarına teşekkür ediyoruz. Bizim millet olarak okumak, bilgi toplumu oluşturup geleceğin muasır medeniyetleri arasında ilk sıralarda yer almak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu inanç değerimizin bir parçası, ilk emri ‘oku’ olan dinimizin bize yüklediği vazifedir. Öğrenmek, öğretmek, iyi insan olmak, toplum içinde iyiliği yaymak, doğruluğu anlatmak. Bir süreliğine verilen hayatımızı iyi olan, güzel olanla tamamlamak. İşte bu noktada her şey bilmekten, öğrenmekten yani okumaktan geçiyor. Aksaray’ımızın ilim, irfan, sevgi önderi Yunus Emre, ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır’ dediği gibi okudukça kendimizi bulacağız” dedi.

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