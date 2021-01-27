Eğitimci vali, çocukların mektup arkadaşı oldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaçları karşılanan 229 ailenin öksüz ve yetim çocuklarına mektup yazıp, yanlarında olduğunu belirtti. Çocuklar da Vali Aydoğdu’ya mektupla cevap verdi. Fen- edebiyat fakültesi mezunu olan Aydoğdu, 79 çocuğun tablet istemesi üzerine aileleri ziyaret edip, tablet hediye etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun süre öğretmenlik yapan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaparken, İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesiyle Aksaray Valiliği’ne atanan Hamza Aydoğdu, farklı projeye imza attı. Vali Aydoğdu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaçları karşılanan 229 ailenin öksüz ve yetim çocuklarına mektup yazıp, yanlarında olduğunu belirtti. Aydoğdu, mektuplarında, çocuklara yalnız olmadıklarını belirterek, ”Bundan sonra kalan yolumuzu seninle birlikte yürüyeceğiz. Engel çıkarsa aşacak, yorulursak oturacak, sevinince havalara uçacağız. Belki de biz hayatı yorarız. Biraz da o düşünsün’’ dedi.

Çocuklar da Vali Aydoğdu’ya cevap vererek, mektup arkadaşı oldu. Bazı çocuklar, tablet dahil bazı ihtiyaçlarından bahsetti. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, çocukları ve ailelerini ziyaret ederek, tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hamza Aydoğdu, 79 çocuğa tablet dağıttıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

”2020 yılının Eylül ayında başlattığımız bir çalışmayla yetim ve öksüz çocuklarımıza 229 ailemize mektup yazdık. Mektuplarımızın cevapları gelmeye başladı. 79 yetim çocuğumuz bizden tablet istedi. Biz de bütün birim amirlerimizle aynı anda Aksaray’ın değişik yerlerinde yetimlerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza tabletlerini sunuyoruz. Yaptığımız en güzel hayırlı işlerden bir tanesi bu.”

Anne ve babanın birinin olmamasının insanı üzen, duygulandıran bir konu olduğunu belirten Vali Aydoğdu, ”Bizim kültürümüzde yetimlere sahip çıkmak, yetimlerin başını okşamak, bir yetimi doyurmak onu giydirmek vardır. Bu bizim dinimizce kültürümüzce çok anlamlı bir değerdir. Türk milletini ayakta tutan en büyük dinamiklerden birisidir budur. Toplum olarak yetimlerimize, şehit ve gazi çocuklarımıza ve kimsesizlerimize sahip çıkmalıyız. Allah vesile olanlardan katkı sağlayanlardan razı olsun” dedi.

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