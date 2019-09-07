  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      GİRİT FATİHİ DELİ HÜSEYİN PAŞA NİÇİN KAPUDAN-I DERYA YAPILDI?

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Yıl 1654… Girit Savaşı devam ediyor…Hazinede para kalmamış. Ülkede iç karışıklıklar bir türlü bitmiyor.
      Yazarlar

      Ekonomik büyüme ve seçimler

      Ahmet Özal -
      Türkiye, 2. dünya harbi, askeri darbeler, iç siyasi kavgalar, ekonomik krizler yaşandığı dönemlerde ekonomi daralmış ve normal dönemlerde ortalama % 5 civarı kalkınma hızları yaşamıştır.
      Yazarlar

      Eğitim yakın çevreden başlar

      Yahya Aksoy -
      "...Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin...
      Yazarlar

      Okul girişinde telefonlar toplansın

      Nuri Kayış -
      İstanbul’daki Fransız okulu Saint-Michel Lisesi’nin Müdürü Jean-Michel Ducrot, Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya şöyle demiş: “4 yıldır cep telefonlarını okula girişte...
type here...