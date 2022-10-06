EĞİTİM SEN, TBMM’YE 40 BİN E YAKIN İMZA SUNDU: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İPTAL EDİLSİN

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Eğitim Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için topladığı 40 bine yakın imzayı TBMM’ye teslim etti.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi için topladığı imzaları TBMM’ye teslim etti. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul başkanlığındaki sendika heyeti Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için topladıkları imzaları TBMM Başkan Vekili Haydar Akar’a teslim etti. Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi ve eşitlikçi, katılımcı/kapsayıcı yeni bir yasa oluşturulması talebiyle 39 bin 935 imza topladıklarını bildirdi. İmza kampanyasına konu olan dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

Söz konusu kanun ile öğretmenler arasında dayanışma ilişkilerini ortadan kaldıran ve yerine öğretmenleri daha fazla ayrıştıran bir sistem getirilmiştir. Kariyer basamakları olarak adlandırılan bu sistemin eğitimin niteliğine ve öğretmenlerin özlük haklarına olumlu bir katkısı bulunmamaktadır. Üstelik söz konusu kanun, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahiptir.

Bu nedenlerle, öğretmenlerin ihtiyaç ve talepleri gözetilerek 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu tüm hükümleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır.

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