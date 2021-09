EĞİTİM-SEN GENEL SEKRETERİ ATABAY: YÜZ YÜZE EĞİTİMİ SAVUNUYOR VE OKULLARIN AÇILMASINI ANLAMLI BULUYORUZ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Sekreteri İkram Atabay, bir buçuk yıllık pandemi döneminde kapalı olan ve uzaktan eğitim veren eğitim alanının 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esma ALTIN/ANKARA

Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, uzun bir aradan sonra 6 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilecek olması ve bu anlamda hangi önlemlerin alınması gerektiği üzerine gazetemize açıklamalarda bulundu. Tedbirler ile ilgili bir bütçe oluşturulması ve tedbirlerin sadece temizlik, hijyen konularında değil her iş kolunu ve her alanı düşünerek planlanması gerektiğini savunan Atabay; “Pandemi de aşı, PCR testi veya hijyen, maske bunlar elbette bir önlem. Fakat tamamlayıcı bazı önlemler de var. Örneğin; sınıfların seyreltilmesinden bahsediliyor. Peki buna göre bir hazırlık yapıldı mı? Yeni derslikler açıldı mı, yeni okullar yapıldı mı? Sınıflarda seyreltme olacaksa kaç öğretmen kadrolu ve güvenceli olarak atandı?” diyerek soru önerilerinde bulundu.

‘HİÇBİR EĞİTİM MODELİ YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTAMAZ’

Uzun bir aradan sonra 6 Eylül’de okulların açılacak olması ve veliler ile öğretmenler arasında hala aşı olmak istemeyen vatandaşlarımızın mevcut olması, okulların açılmak için hazır olup olmadığı konusunu değerlendiren Atabay şunları dile getirdi; “Okulların açılmasını ve yüz yüze eğitimi en başından beri savunan bir sendikayız. Okulların uzun süre kapalı kalmasını çocukların fiziksel, duygusal, ruhsal gelişimini etkilediğini, eğitimlerinde bir aksamaya neden olduğunu hep ifade ettik. Türkiye’de de maalesef okulları çok uzun süre kapalı kaldı. Bir buçuk yıldır devam eden bir pandemi dönemi içerisindeyiz ve bu sürecin daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Uzmanlar bunun daha uzun süre hayatımızda olacağını söylüyor. Biz okulların 6 Eylül’de açılmasını anlamlı buluyoruz ve okulların açılması gerektiğini de savunan bir sendikayız. Uzaktan eğitim diye bir şey olmaz. Uzaktan belki daha basit bazı şeyleri öğretebilirsiniz. Ancak çocuğun sosyal, psikolojik, bilişsel gelişimi okul ortamında olur. Kendi akranları ile bir aya geldiği zaman bazı şeyleri öğrenir. Farklılıkları tanıma veya toplumsallaşma nasıl oluyor bunu yaşama, hepsi okul ortamında olur. O yüzden yüz yüze eğitim olmazsa olmazdır. Hiçbir eğitim modeli yüz yüze eğitimin yerini tutamaz.”

Okulların açılmasında alınacak tedbirler ve neler yapılması gerektiği ile ilgili soru önerilerinde bulunan Atabay şunları kaydetti; “Pandemi de aşı, PCR testi veya hijyen, maske bunlar elbette bir önlem. Fakat tamamlayıcı bazı önlemler de var. Örneğin; sınıfların seyreltilmesinden bahsediliyor. Peki buna göre bir hazırlık yapıldı mı? Yeni derslikler açıldı mı, yeni okullar yapıldı mı? Sınıflarda seyreltme olacaksa kaç öğretmen kadrolu ve güvenceli olarak atandı? Bu konuda da ülkemizdeki öğretmen açığı, atanamayan öğretmenler sorunu karşımıza çıkıyor. Öğretmen açığı yıllardan beri ülkemizde zaten var. Eğitimdeki eşitsizlikler hep vardı ama pandemi ile bu gittikçe daha da derinleşti. Hijyenden, temizlikten bahsediyoruz. Ama bu işleri görecek yardımcı hizmetler sınıfında kadro yok. İnsan yoğunluğunun olduğu yerlerde bulaş riskinin arttığı söyleniyor. Bu anlamda öğretmenler odalarının sayısı arttırıldı mı? Okullarda yeterince tuvalet açıldı mı? Okul servisleri ne şekilde, ne kadar öğrenciyi taşıyabilecek? Pansiyonu olan okullarda ne gibi tedbirler alındı? Yatakhane kısımları da seyreltildi mi? Bunların hepsinin kamuoyuna açıklanması gerekir. Açıklama yapması gereken de Sayın Milli Eğitim Bakanımız. Basının önüne çıkıp bütün tedbirleri aldık, 6 Eylül’de okulları açıyoruz dedi ancak alınan tedbirlerin ne olduğu konusunda kesin bir bilgi vermedi. Ama şunu biliyoruz ki öğretmen açığı giderilmemiş. Yardımcı hizmetler sınıfına kadro açılmamış. Bir okula sağlık odası, revir gibi bir şey yapılmamış. Bir sağlık personeli ataması yapılmamış. Bunlar pandemiye karşı bir tedbir olarak yapılabilir. Ama sadece aşı ve PCR testi üzerinde durup bunu bir önlem olarak topluma sunarsanız diğer tedbirleri de bir kenara bırakırsanız eğitim kurumlarında pandeminin önüne geçemezsiniz.”

Öğretmenler ve veliler arasında aşı olmak istemeyenlere getirilen haftada iki kez PCR testi uygulaması hakkında konuşan Atabay konu ile ilgili şunları dile getirdi; “Aşıyı ve PCR testini savunuyoruz. Bu konuda sürekli kamuoyuna görüşlerini açık ve net olarak söylüyoruz. Fakat PCR testinin yapılma şekline kuşku ile yaklaşıyoruz. Şöyle ki; hastaneler bulaş riskinin en çok olduğu yerlerdir. Eğitim emekçisini hastaneye gönderdiğiniz zaman tekrar okula geldiğinde ne olur, orada bir hastalık kaptıysa öğrencilere, diğer meslektaşlarına okul personeline, servisçilere, velilere bulaştırabilir. Bu risklerin ortadan kalkması için bizim önerimiz, okullarda bir revir, sağlık odası olsun, bir de sağlık personeli olsun ya da gezici PCR testi ekipleri olsun. Birbirine yakın iki okul varsa birine sağlık odası yapıp ikisinin de faydalanması sağlansın. Dolayısıyla PCR testi için hastaneye yönlendirme konusu kuşkularımızı arttırıyor.”

‘OKULLARI EN UZUN SÜRE KAPALI KALAN ÜLKELERDEN BİRİ DE TÜRKİYE’

Pandeminin en başından günümüze kadar olan süreçte okulların kapatılmaması gerektiğini savunan Atabay şunları ekleri; “Özellikle Avrupa’da ve dünyada pandemi sürecinde okulları en uzun süre kapalı kalan ülkelerden biri Türkiye. Alışveriş merkezlerini açıyorsunuz veya işçileri fabrikalara gönderiyorsunuz, uçaklar bir yerden bir yere yolcu taşıyor, sermayeye yönelik herhangi bir tedbir yok ama kalkıp eğitim kurumlarını kapalı tutuyorsunuz, eğitime ara veriyorsunuz ya da bir açıp bir kapatıyorsunuz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde en çok çalışan kesim sağlık emekçilerimizdi. Bu sağlık emekçilerin çocukları evde ne şekilde kalıyor, onlara kim bakıyor bunu soran oldu mu? Biz o dönemde de bunu defalarca söyledik. Sağlık emekçileri okullar kapalı olduğu zaman çocuklarını bırakacak yer bulamıyor, bir de kendilerinde fedakarlık bekliyoruz. Fedakarlık bekliyorsanız eğitim kurumlarında gerekli tedbirleri alarak devam ettirmeliydiniz. Tedbir derken sadece temizlik ve hijyene odaklanılmaması gerekiyor. Her açıdan her alan için tedbirler düşünülmelidir. Hem sağlık, hem ekonomik, hem hizmet, hem sosyal alanlar açısından olacak şekillerde tedbirler alınmalıdır. Eğitim en büyük kamusal hizmet alanlarından biridir. Eğer pandemi ve tedbirlerden bahsediliyorsa bu kamusal hizmet üreten tüm alanların bütçesini de ona göre düzenlemek gereklidir. Tedbirler için bir bütçe oluşturulmalıdır. Bu 2021’de yapılmadı. 2022 yılı için de halihazırda bir bütçe oluşturma söz konusu da yok. Bütçe görüşmeleri yapıldığında bu pandemi süreci de göz önünde bulundurulacak tedbirler için de ayrı bir bütçeye yer verilmelidir. Biz her türlü tedbiri aldık dediler. Umuyoruz ki öyledir. Çünkü eğitim emekçilerinin sağlıklı bir ortamda sağlıklı çalışma hakkını ve sağlık hakkını savunuyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim bileşenleri de için de aynı şeyleri savunuyoruz. Vazgeçilmezlerimizden biri de öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim ortamda eğitim hakkında kavuşmasıdır. Bu nedenle okulların sağlıklı bir şekilde açılması, herkesin eğitim-öğretim hizmetlerine erişmesi bizim temel taleplerimizden biridir.”

Türkiye’nin Pandemi sürecinde okulların en uzun kapalı olduğu ülkelerden biri olması sebebi ile çocuklar üzerindeki dezavantajlarına değinen Atabay şunları ifade etti; “Uzaktan eğitim, eğitim emekçilerine ciddi bir yük olarak bindi ve bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız yükün tamamını veliler ve öğretmenlerimizin sırtına yığmış oldu. Ciddi kayıplar var. Özellikle dezavantajlı çocuklar dediğimiz yoksulluk ve yoksunluk yaşayanlar, kalabalık çocuklu aileler, mülteci çocukları, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ve özellikle kız çocukları bu süreçten en çok etkilenenler oldu. Ciddi bir öğrenci kesimi okulu terk etmek zorunda kaldı. Çocuk işçiliği arttı. Bunların hepsi uzaktan eğitim sisteminin yarattığı dezavantajlardan biridir. Eğitim sistemindeki mevcut eşitsizlikler pandemi sürecinde daha da ağırlaştı. Bunun telafisi çok zor. Sayın Milli Eğitim Bakanımız okullar açılacak dedi ancak bu telafilerin nasıl yapılacağı hakkında bir şey söylemedi. Bu kayıp nasıl telafi edilecek? Son iki merkezi sınavda lise ve üniversite girişi sınavlarında başarının gittikçe düştüğünü gördük. Mevcut sorunlar vardı, bunlar pandemi ile gittikçe yükseldi. Öğrencilerimiz başarısındaki düşüş de bunun bir kanıtıdır.”

‘ESKİ KÖY OKULLARI SİSTEMİNE GEÇMEMİZ ZORUNLU HALE GELDİ’

Uzaktan eğitimin ekonomik açıdan hem öğretmenlere hem de velilere ayrı bir yük bindirdiğini belirten Atabay şunlara dikkat çekti; “Bu süreçte özellikle eğitim emekçilerinin elektrik faturası arttı, internet giderleri arttı, iş yükü arttı. Gecenin belli saatlerine kadar çalışmak zorunda kaldılar. Öğrencileri ile iletişim kurmakta zorlandılar. Bir de veliler açısından ekonomik bir boyutu da var. Fakir aileler çocuklarına bilgisayar, tablet temin edemedi. Özellikle maddi durumu düşük ve tek gözlü bir odada yaşamak zorunda olan çok çocuklu ailelerin çocukları bu süreçte eğitimden tamamen koptu.”

Pandemi döneminde köylerdeki okullarıN kapatılmasının doğru olmadığını, oralarda bulunan okullar ile bulaş riskinin biraz daha azalabileceğini savunan Atabay şunları söyledi; “Pandeminin seyri dönem dönem çok arttı. Bizim de bazen tam kapanma dönemlerimiz oldu. Fakat okul öncesi ve köy okullarının kapatılması gerekmiyordu. Köy okulları biraz daha izole, insan hareketliliğinin veya yoğunluğunun az olduğu yerler. Bu nedenle devam ettirilebilirdi. Eski köy okulları sistemine geçmemiz artık zorunlu hale geldi. Birçok köy okulu kapatılmış, merkezde bir okul açılmış. Buna taşımalı sistem deniyor ve bu sistemin ne kadar verimli olduğu tartışılır. Bir de bu pandemi koşullarında öğrencileri bir okul servisine bindirip, ne şekilde taşınacağı belli olmadan bulaş riskini artırabilirsiniz. Bundan dolayı bizim çağrımız şudur; her köye okul alsın, gerekli kadrolar açılsın. Bu şekilde atanamayan öğretmenlerimiz de değerlendirilsin.”Bir buçuk senelik pandemi sürecinde aynı sürede okulların kapalı kalmasından dolayı öğrencilerin ders konularını anlamama ya da konulardan geri kalmaları olasılıkları karşısında da herhangi bir tedbir alınacak mı sorusunu gündeme getiren Atabay; “Birincisi sınıfa başlayan bir çocuk yazmayı nasıl öğrenecek? Okul ortamında öğrenmeyecek mi? Siz şimdi uzaktan eğitim ile onu nasıl başarabilirseniz? Çünkü öğretmen sınıf ortamında öğrencinin kalemi nasıl tutacağını, nasıl çizgi çizeceğini öğretiyor. Bu çocukların hepsi ikinci sınıfa geçmiş olsalar dahi ne yazı yazmasını ne de okumasını biliyorlar. Dolayısıyla bunun telafisi olması gerekiyor. Bu telafiler için de öğrencilerimize ek dersler, telafi dersleri verilmelidir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın telafi programı nedir? Ayrıca bunun kanıtı olarak da iki merkezi sınavımızı söyleyebilirim. İki sınavda da başarının nasıl düştüğünü hepimiz gördük. Bu durum üniversite öğrencileri için de aynı şekilde geçerli. Ayrıca YÖK hala hibrit dediğimiz kimi derslerin yüz yüze kimi derslerin de uzaktan olduğu sistemi devam ettirmek istiyor. Biz bunu da doğru bulmuyoruz. Üniversiteler uygulamanın, akademinin en önemli olduğu eğitim kurumlarından biridir. Bu nedenle gerekli tedbirler alınmalı ve okullarımız tamamen yüz yüze eğitim şeklinde açılmalıdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.