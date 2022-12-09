EĞİTİM SEN: “EĞİTİMDE SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ İSTİHDAMA SON VERİLMELİ”

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Eğitim Sen, “Eğitimde sözleşmeli ve ücretli istihdama son verilmeli, kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları benimsenmelidir” açıklaması yaptı.

MERVE SABCIOĞLU

Eğitim Sen, eğitimde sözleşmeli ve ücretli istihdama son verilmesi, kadrolu ve güvenceli istihdam politikaları uygulanmasını talep ederken yayımladığı basın açıklamasında “Eğitim sistemi içinde giderek yaygınlaşan esnek ve güvencesiz istihdam uygulamaları, eğitim sisteminin bütününü kuşatan bir yapıya bürünmüştür” ifadelerini kullandı. Esnek ve güvencesiz çalışmanın sadece öğretmenler açısından değil, araştırma görevlileri, yardımcı hizmetliler, teknik personel, memurlar ve diğer eğitim emekçileri açısından da tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Eğitim Sen’in açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle:

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“Millî Eğitim Bakanlığı’nın Haziran 2022 verilerine göre, 95 bin 773 sözleşmeli öğretmenin mazerete dayalı tayin hakkı sorunu sürerken, 3 yıl + 1 yıl sözleşmeli istihdam düzenlemesi var olan sorunları daha da derinleştirmiştir. Hükümetin, aralarında sözleşmeli öğretmenlerin de bulunduğu 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek, ancak 3+1 istihdam uygulaması devam edecektir. Seçime yönelik olarak yapıldığı belli olan bu uygulama, ne sözleşmeli istihdam sorununa ne de sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı tayin sorunlarına çözüm getirmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre; kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılmaması öngörülmektedir.

Kamuda güvencesiz ve sözleşmeli istihdamın mimarı ve kararlı uygulayıcısı olanlar, seçim bahanesiyle sahte müjdeler vererek sadece sözleşmeli çalışanları değil, tüm toplumu kandırmaktadır. Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmendir ve eğitimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mevcut çalışma koşulları ile öğrencilere ve genel olarak eğitime yeterince faydasının olması mümkün değildir. Eğitimin niteliği düşünülüyorsa sözleşmeli, ücretli ya da başka bir ad altında yapılan öğretmenlik uygulamalarının tamamına son verilmeli, başta ekonomik haklar ve tayin hakkı olmak üzere temel özlük haklarda oluşan adaletsiz uygulamalara derhal son verilmelidir.

Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için genelde kamuda, özelde eğitimde ve yükseköğretimde her türlü esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasından derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülerek herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır.”