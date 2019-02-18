Prof.Dr. Bozkurt Güvenç eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise; kültür, yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür.” diyen Güvenç,insanların kültürel açıdan zenginleşmesi için eğitime önem verilmesi gerektiğine vurgu yapmakta.

Bütün dünya öğretmen yetiştirmede yeni anlayışları ve yeni teknolojileri yakından takip etmekte iken, bu alanda bizim izlemekte olduğumuz yol ve yöntemler enine boyuna tartışılmalıdır.

İhmaller, yanlışlıklar, aıl ve bilim dışı uygulamalar, bizi çıkmaz sokaklara götürür. Zaman ve enerji kaybına neden olur. Zamanı, insanı, enerjiyi ve teknolojiyi yerinde zamanında ülkemiz ve inasanımız yararına kullanmasını bilmeliyiz.

Bilgiyle ve bilinçle teknolojiyi almak ve yaygın bir şekilde toplum hayatı için kullanmak durumundayız. Geleceğin aydınlık olmasını sağlayacak.

Öğrenciler,gençletr, öğretmenler, veliler hep birlikte ses vermelidir. Neler olup bittiğini sorgulamalıdırlar. Geleceğimizi gençler şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına girmeliler.Nobel ödülü alan Aziz Sancar yolunu izlemliler.

Dünya eğitim teknolojiler ve projeleri kongreleri düzenlenmekte. Bu anda yapılan güncel değişikliklerle varılmak istenen sonuçlar nelerdir. Hedef nereye ? bunlar halka açık olarak anlatılmalıdır. Bu alanda yetkili ve sorumlu olanlara büyük ve önemli görevler düşmektedir.

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “YARINI İNŞA ET” projesi başlatmıştır. Proje kapsamında 4 farklı şehirde(Adana,Trabzon, Konya, Mardin) 750 genç ,AKILLI ŞEHİRLER, ÇEVRE VE ENERJİ alanında sorunlara teknolojik çözümler üretecek. 150 öğretmene elektronik eğitimleri verilecek.

Bu projenin tüm ülke genelinde uygulanması için çalışmalar yapılmalıdır. Tubitak bu alanda çalışmalarını yaygınlaştırmalıdır. MEB ve üniversiteler işbirliği yurt genelinde yerine getirilmelidir. Bütün illerde bulunan üniversiteler çevrelerindeki ilk ve orta öğretime projeler ve uygulamalr konusunda ışık tutmalıdır.

Türk Eğitim Vakfı,üstün başarılı öğrenciler burslarını ve sayılarını artırmaldır.Gençlerimiz ulusal ve uluslararası alanda bütün yönlerden desteklenerek yarışmalara katılmalıdır. Bu desteği bütün kuruluşlar yapmalıdır.

“Medeniyet doğru giden yol ise/Hürriyette berrak duran göl ise/ Sulanan ziraat nerde bol ise/ Bereket oraya verilir oğul…” diyor Âşık Beyani…

Düşünmekten , tartışmaktan çözümler üretmekten ,başarının ve bereketin nereye verileciğini anlayarak her alanda projeler üretilmeli ve eğitim uygulamaları yapılmalıdır. Çağı yakalamak ve geçmek, bilim ve teknoloji yarışında kazananındır.

Aydınlanmış ve gelişmiş bir toplumda yanlışlıklar barınamaz.