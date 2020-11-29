Eğirdir, kimyasal kirlilik nedeniyle köpürüyor (2)

‘KÖPÜKLENME ÇOK ŞİDDETLİ’

Son dönemde göl dibinde uzun yıllardır biriken kimyasal atıklardan kaynaklı köpüklenme yaşanan Türkiye’nin en büyük göllerinden Eğirdir’de, uzun süredir araştırmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, köpüklenmenin çok şiddetli olduğuna işaret etti. Dr. Erol Kesici, “Aşağı yukarı 40 yıldan beri araştırma yapmaktayız. Bu yıl belirlemiş olduğumuz köpüklenme çok şiddetli oranda olmaktadır. Şimdiye kadar görülmemiş bir köpüklenme. Bunun temel nedenlerinden birisi göldeki su seviyesinin giderek azalması. Buna bağlı olarak artan kirlilik. Dip çamurlarında bulunan ağır metallerin artışı, suda çözünmesi, gölde ‘mavi- yeşil alg’ dediğimiz siyanobakterilerin artmasıyla birlikte su bitkilerinin etkisiyle ölmüş hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan köpüklenme olayına rastlanmaktadır. Bu tamamen analiz dahi yapmadan dışa yansıyan bir kirlenmenin nedenidir, tehlikelidir. Bu tür suların kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Çözümü bellidir. Gölün doğal dengesinin sağlanması, gölün mutlak suretle dip çamurunun temizlenmesi, göl çevresinde iyi tarım yapılması ve göle ulaşan derelerin, çayların yüzey sularının arıtılarak göle ulaştırılmasıdır” dedi.

‘AŞIRI KİRLENME YOK’

Bölgede yaşayan halk da göldeki kirlilik ve çekilmenin kendileri açısından endişe verici olduğuna işaret etti. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ayhan Küçükköse, “Eğirdir Gölü’nde hafif bir kirlenme var. Kirlenmenin sebebi de gölümüzde aşağı yukarı 3 metre bir çekilme var. Şu anda bulunduğum yerde ben 1970’lerde balık avlıyordum. Zira bu çekilmenin sebepleri biraz da kendi elimizde. Göl çekildikçe bizim insanlarımız gölü dolduruyor. Şu anda gölün metrekare birim alanı 4’te 3 kaldı, 4’te 1’i gitti. Gölün en derin yeri şu anda olsa olsa 11 metreye yakın. Çoğu yerde ortalama 6 metreye indi. Zira göl tabandan doluyor. Gölümüzde öyle bir sistem var ki insanlar sanki gölü hor kullanıyor. Bu kullanma neticesinde gölümüz maksimumdan minimuma kadar 3 metreyi geçkin çekilmesiyle kirlenme de mevcut. Yalnız aşırı derecede kirlenme yok. Köpüklenme olayı kesinlikle görülmüyor ama bazı birikinti yerler için bir şey diyemem” diye konuştu.

‘GÖLÜMÜZÜ KİRLETİYORUZ’

Gölün tabanında sığlanmadan dolayı aşırı derecede otlanma olduğuna işaret eden Küçükköse, “Gölümüzü kirletiyoruz. Gölümüzün çevresinde 81’e yakın köyümüz var. Bu göle akan dereler, ırmaklar olsun buradan gelen tortular gölü dolduruyor. Bugün gölün çevresinde tarım var. Tarımın etkisiyle üreticiler toplamış, kesmiş oldukları dalları derelere boşaltıyor. İlaç kutuları göle karışıyor. Bunun neticesinde gölde değişmeler meydana geliyor” dedi.

‘BUNA EL ATMAMIZ GEREKİYOR’

Bölge halkından Ali Samet Bölük, “Göl zaten bayağı çekildi. Kirli olduğu da buradan belli. Bir an önce bir şey yapmamız gerekiyor Eğirdir olarak. Buna bir el atmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘GÖLÜN KORUNMASI GEREKİYOR’

Yusuf Talha Akdemir de şöyle dedi:

“5 sene içerisinde göl olması gerektiğinden fazla çekildi. Gölün korunması gerekiyor. Böyle giderse oldukça çekilecek. 5 sene içerisinde bu kadar çekildiyse, korumamız lazım. Köpükleşme olduğunu düşünmüyorum ama kirlilik var.”

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