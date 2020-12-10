Eğimli yolda düşüp, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, evinin yakınındaki eğimli yolda dengesini yitirerek düşen Nazmiye Bargaç (79), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya’nın Bademağacı Mahallesi Köprübaşı Yaylası’nda meydana geldi. Nazmiye Bargaç, evinin yaklaşık 40 metre uzağında bulunan eğimli yolda dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazmiye Bargaç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Nazmiye Bargaç’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici veya delici alet yaralanması olmadığı belirlenen Nazmiye Bargaç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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