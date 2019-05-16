EGİAD: Sorunlar Bir Çatı Altında Çözülecek

Think Tank düşünce örgütü ile bölgenin toplumsal, ekonomik ve daha birçok alandaki sorunlarına çözüm aranacak. EGİAD çatısı altında paydaş STK’lar ve üniversitelerden temsilciler, akademisyenler yer alacak.

Atatürk her daim çalışkan bir genç nesil hedefledi. Düşünen, araştıran, gelişen bir nesille ülkenin çağdaş seviyelere ulaşacağını söyledi.Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD), Milli Mücadele’nin başlamasının 100. Yılında büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği etkinlikle, bir iş örgütü tarafından Ege Bölgesi’nde ilk kez kurulan düşünce örgütü Think Tank’in tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Nobel Barış Ödülü Sahibi Büyükelçi Ahmet Üzümcü’yü “Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Alanında Sivil Toplumun Rolü” konusunda ağırladı.

‘ATA’MIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ’



EGİAD

Toplantı, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan’ın Milli Mücadele’nin 100. Yılına ilişkin yaptığı konuşma ile başladı. Ulu Önder Atatürk’ün açtığı yolda kararlıkla yürüyeceklerinin sözünü veren Aslan, “19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin başlangıcının 100.yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizi kuran, pek çok devrimle bizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyan, sadece bir asker değil, bir lider ve aynı zamanda bir başöğretmen olan Ata’mızı saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

Bir yüz yılı gururla geride bırakıp önümüzdeki ikinci yüz yıla başlarken Cumhuriyet’imizin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı Genç İş İnsanları olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmak, ülkemizde yaşayan herkesin eğitim ve refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya ve üretmeye aynı kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki ikinci yüzyıla başlarken üreten, sadece mal ve hizmet değil, bilgi, teknoloji, katma değer üreten, yenilik yaratan bir gençlik hayal ediyoruz. Düşünen, geliştiren, yaratıcı endüstrilere hakim, ar-ge ve inovasyon odaklı bir genç bakışa ihtiyacımız var” dedi.

‘EKONOMİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI’

Sözlerine devam eden Aslan, önceliğin ekonomi olması gerektiğine dikkat çekti. Aslan, “Bizler genç iş insanları olarak demokrasi ve hukuk tartışmalarının, gündemden düşmeyen seçimle ilgili süreçlerin gölgesinde ülkemizin milli hasılasında değer yaratmaya, istihdam sağlamaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ancak ülke gündeminde yaşanan söz konusu gelişmeler, ekonomik dalgalanmaları, yabancı yatırımcı gözünde ülkemizin güven kaybını arttırmaktadır.

Güzel ülkemiz, tarımıyla, sanayisiyle, büyük yatırımlarıyla, yarattığı teknolojilerle adından söz ettirmeli. Aldığı yabancı yatırımla, katma değeri yüksek ihracatıyla dikkat çekmelidir. Bizim artık gündemimize ekonomiyi, ihracatı ve üretimi almamız gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın arttırılması, yatırım ve istihdamın arttırılmasıyla doğru orantılıdır. Tüm bunların gerçekleşmesi için de demokratik bir yapı içinde, hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğü esasıyla çalışan kurumların varlığı, güven ortamının sağlanması elzemdir. Sağlam ekonomi ve finans politikaları, doğru teşvik uygulamaları ile ülke ekonomimizin gelişmesi ve dolayısıyla sosyal kalkınma ve refahın artması tek amacımız olmalıdır. İnovatif sektörlerin gelişimi, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının arttırılması gibi hedeflerin makro açıdan ele alarak bu yönde politikalar üretilmesi faydalı olacaktır.”

BİLGİ ÜRETMEK

EGİAD

Düşünen, araştıran gençlere önem veren EGİAD’dan bir ilk geldi. İş dünyasına bilgi ve fayda sağlayabilecek bir oluşuma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanan iş örgütü, EGİAD, Think Tank’in kuruluş haberini bu etkinlik çerçevesinde açıkladı. Ana amacı tamamen ekonomi ve iş dünyası odaklı bir yaklaşımla bilgi ve faydalı içerik üretmek olarak belirlenen EGİAD Think Tank, bölgenin ilk düşünce kuruluşu olacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aslan, “Ana hedef ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olabilecek konularda bilgi üretmek ve bu bilgiyi kamuoyuyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapan, devletlerin karar alma süreçlerinin etkinliği artırmak ve doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla bir strateji oluşturmak için kurulmuş özel ve nitelikli araştırma merkezi olarak hareket edeceğiz. Öncelikle İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ve bu yolla ülkemizin daha güçlü, daha dinamik ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformu olacağız.” dedi.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI NE YAPAR?

İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve siyasi liderler; göçten terörizme , ekonomik krizden çocuk haklarına kadar önemli konular için bir araya gelerek yeni ve uygulanabilir politikalar geliştirirler. Ülkeler açısından dış politika, ekonomi ve ülke içi politikalar gibi konularda izlenecek stratejileri ortaya koymaktadır.

EGİAD THİNK TANK

EGİAD Think Tank neler yapacak?

İzmir ve Ege Bölgesi iş dünyasının etkinlik, verimlilik ve performansını arttırmaya dönük faaliyetleri planlamak





EGİAD üyelerine ait şirketlerin yararına olacak şekilde lobi faaliyetlerinde bulunmak





EGİAD Yönetimi Adına Geleceğe Yönelik Vizyon Oluşturmak ve Strateji Geliştirmek





Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik sorunlarına dair çözümler üretmek





Ege Bölgesi özelinde toplumsal duyarlılık gerektiren konularda kamuoyu oluşturmak





Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve raporlar yoluyla bu gelişmeleri kullanılabilir bilgi haline getirmek

EGİAD THİNK TANK’DE KİMLER YER ALACAK?

EGİAD çatısı altında paydaş STK’lar ve üniversitelerden temsilciler, akademisyenler yer alacak. Çözüm ortakları, TÜSİAD, BASİFED, İZTO, EBSO, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak belirtildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ İLK TÜRK DİPLOMAT



EGİAD

Sunumun ardından söz alan Nobel Barış Ödülü Sahibi Büyükelçi Ahmet Üzümcü oldu. Lahey’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) geçmiş dönem Başkanlığı görevinde bulunmuş, Dış İşleri Bakanlığı nezdinde Birleşmiş Milletler ve NATO’da görev yapmış, geçmiş Dönem Tel Aviv Büyükelçisi, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü’nü almış, çok taraflı diplomasi konusunda ise çok önemli tecrübeye ve bilgiye sahip kariyer diplomatı olarak isim yapmış Büyükelçi Ahmet Üzümcü, “Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Alanında Sivil Toplumun Rolü” konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

‘STK’LAR ÖNEMLİ ROL OYNUYOR’

Uluslararası konularda STK’ların çok önemli rol oynadığını belirten Üzümcü, “Gerek BM, gerek NATO, gerekse OPCW’de, bu tip STK’ların çok önemli bir rol oynadıklarını gördüm. Bu rolün de gerek hükümetler gerek uluslararası kuruluşlar tarafından yararlı görüldüğünü gözlemledim. Bazen hükümetler insan hakları konularında ifade edilen görüşlerden hoşlanmayabiliyor ama yine de bu düşüncelerin serbestçe ifade edilebilmesi ve dikkate alınması çok yararlı oluyor.

Farkındalık oluşturmak bakımından çok önemli bir işlem olarak gözlemleniyor. Bazı girişimlere de öncülük yaptıklarını görüyoruz. 2017’de bunun canlı örneğini yaşadık. Bir grup STK bir araya geldiler ve nükleer silahsızlanma konusunda anlaşma ortaya çıkmasını sağladılar. 120 ülkenin katıldığı ve 107’sinin onayladığı bir anlaşma. Aynı yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazandılar. Örneğin mayınların yasaklanması sözleşmesi tamamen STK’ların birleşmesiyle ortaya çıkan bir anlaşmadır. Bu tür girişimlerin çeşitli görüşlere, pozisyonlara sahip hükümetler tarafından ortaya getirilmesi mümkün değil. STK’lardan beklenmesi son derece doğal. STK’ların rolünü önemsemek ve dikkate almak gerekiyor. Tüm uluslararası konularda önemli roller oynadıklarını görüyoruz” dedi.