Bir yüzyılın öyküsü, bir yüz yıla sığmaz. İçinde destanlar yazılan, her türlü sıkıntılardan, oyunlardan, tuzaklardan sıyrılıp gelen, bir büyük var oluşun öyküsüdür yaşanan…

Egemenlik nedir? Kime aittir?

Ulusal egemenlikten ne anlıyoruz?

Egemenlik kimin? Egemen güçlerin mi, halkın mı?

Çocuk ruhlu, temiz yürekli milyonların mı, yoksa bir avuç insanın mı?



Herkes kendince bir şeyler söyler, yukarıdaki sorulara. Ama yine de, her şeye rağmen düşüncelerimizde farklılıklar olsa da bizi biz eden, ulusal bütünlüğümüzü bir çatı altında toplayan en büyük güç; Türkiye Büyük Millet Meclisidir. O çatı altında, yurdun her kesiminden bir şekilde oy almış ve sandıktan çıkan geçerli oyların yüzde onunu değil, yüzde yüzünü temsil eden milletin vekillerinin bir araya gelişinden oluşur. Meclis, bu milletin her kesiminden oy almış, o milletin bütününü temsil eder. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi adı verilmiştir. Orada kişilerin üstünlüğü değil, milletin üstünlüğüdür gerçek olan. Sağı, solu, merkezi gibi birçok kesimin sesini duyuracak vekillerden meydana gelir. Her vekil, kendi bölgesinin sorunlarının çözümü için uğraşır.



Meclisin bütünü her zaman egemenliğin halka ait olduğunu ifade eder. Halkın temsilcileri, halka hizmet etmek için seçilir.

Ulusal egemenlikte; esas olan, halka hizmet etmektir. Halkın seçtiği, daima halka hizmet eder. Bunun tersi düşünülemez…

Egemenlik milletindir; devredilemez, satılamaz, kiralanamaz ve yok edilemez.



Millet; ulustur, halktır. Bireyler, halkın birer parçasıdır. Halkı temsil etmeyenler, kendilerini de temsil etmezler. Halkı yok sayanlar, kendilerini de yok sayar.



Atatürk halkı; saltanata kulluktan, kendini yöneten temsilcilerini seçen efendiliğe yükseltmiştir. Hepimiz bir olacaksak; bu cumhuriyetin ışığı altında, bu bayramların coşkusu altında her zaman bir olmalıyız.



Egemenlik kayıtsız şartsız MİLLETİNDİR, HALKINDIR…



23 Nisan günü ulusal egemenliğe geçişin bayramıdır. Ve aynı zamanda geleceğin büyükleri olan çocukların bayramıdır. Onlarda, geleceğin ulusal egemenliğini temsil edecek olan bireylerdir. Bugünden geleceğe uzanan onlara bir emanettir, ulusal egemenlik…

Selam olsun, Atatürk’ün eserlerine sahip çıkanlara…

Selam olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkanlara…

Selam olsun, ulusal egemenlik bizim, bizim diyenlere…