Ege’den mutluluk veren gelişmeler…

Bu hafta Ege’den yine güzel haberler vermek istiyorum.Önce yazılı basından başlayalım isterseniz.WhatsApp,Telegram, Signal,BİP tartışmaları sürerken yerel yazılı basın da yeni arayışlar içine girdi.Kimi logosunu değiştirdi, kimisi mizanpajında küçük dokunuşlarla yeni düzenlemelere gitti.Ve 7 gazete birden okuyucularının isteğine kulak verip PAZAR günü de yayın yapmaya karar verdi.

Gazetelerin yasal hakları olmasına rağmen, yaklaşık 1.5 yıl öncesine kadar yayınlarında hiçbir gün kesinti yapmıyordu. Sonra Pazar günü yayınlamama hakkını kullandılar. Pandemi nedeniyle Basın İlan Kurumu’nun izniyle bir gün daha çıkmadılar.Sonra tekrar normalleşme sürecine girip, sadece Pazar günü çıkmadılar.En son okuyucularının istekleriyle 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren Pazar günü de yayınlarına devam ettiler. Şu anda İzmir’de 1 ulusal (Yaygın), 1 bölgesel, 6 günlük yerel gazete var ve hepsi de haftanın her günü yayında.

İzmir için yerel gazetelerin önemi büyüktür. Bir zamanlar aralarında günlük 100 binin üzerine çıkan bölge gazetesi vardı.İzmirli alışmıştı; Her gün bir ulusal gazeteyle birlikte bir de yerel gazete alırlardı. Yaygın basın yerel haber konusunda yetersiz kalınca hepsi de birer bölge eki yayınına başladı.

Yerel yayınlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Dileriz okuyucular da aynı hassasiyeti gösterir de basın eski güzel günlerine geri döner…

GAZETECİLERE AYRICALIK

Basın dünyasından bir başka güzel haber 65 yaş üstü gazetecilere geldi. 65 yaş üstündekilere toplu taşın araçlarına (ESHOT otobüsleri, Metro, Körfez Vapurları) binme yasağı gelmişti.İzmir Valiliği gazetecilerin yaşı ne olursa olsun kent içinde dolaşarak haber yaptıkları için basın kartı olan gazetecileri istisna kapsamına aldı.Artık 65 yaş üstü gazeteciler de kent içi toplu ulaşımdan yararlanıyor. Gazetecilerin yeni isteği aşılamada da öncelik hakkı verilmesi.

Aslında aşılamada öncelikli meslekler Sağlık Bakanlığı’nın , ‘’covid19ası.saglik.gov.tr’’ adresinde mevcut. Bu listede ‘’Basın Mensupları’’ da yer alıyor.”

EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Ege Üniversitesi ARGEFAR Aşı Geliştirme Grubunun TÜBİTAK desteğiyle Koronavirüse karşı geliştirdiği DNA Aşısında hayvan deneylerinde başarı elde edildi. Faz -1 deneyleri için çalışmalar başladı.Rektör Prof.Dr.Necdet Budak, ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinesinde Ar-Ge grubumuz, önemli bir aşamayı tamamlamış oldu’’ diyor.

Bu arada merkezi destek de Ege’nin önünü açtı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ege Üniversitesi’nin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan borcunun yüzde 91’inin ödenmesi, ‘’Araştırma Üniversitesi olmayı hedfleyen ‘’ Ege Üniversitesi’ne geniş çalışma imkânı verdi.

5 YILDIZ KONFORUNDA KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Ege Üniversitesi Kampüsü’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2 bin öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu yapıldı.Yurtta öğrencilere 5 yldızlı otel konforunda hizmet verilecek. 4 kişilik odalarda ranza yerine bazalar yerleştirildi.Her öğrencinin ayrı bir çalışma masası ve dolabı var. Odada buzdolabı, tuvalet ve banyo mevcut. Öğrencilerin toplu olarak yararlanabileceği 430 kişilik konferans salonu, yemekhane, sergi salonu ve faaliyet odaları; yurdun bahçesinde açık anfi, yeşil alan ve yürüyüş alanı bulunuyor.

ÇANAKKALE VE MANİSALI GENÇLERİN BAŞARILARI

Sadece üniversiteler değil, Manisa ve Çanakkalede’de liseli gençler de araştırma ve üretimleriyle adlarından sözettirdi.

Çanakkale Yenice’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 250 öğrencisi , 2020 Mart’ından itibaren 500 ton el dezenfektanı ve hijyen ürünü üretip 5 milyon liralık ciro elde etti.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ,.. Öğretmenleri Remzi Fidan’ın rehberliğinde geliştirdikleri cihazla ısıtma giderlerini yarıya indirdiler

Bölgede olumsuzluklar da var ama , karar verdim bir kere.Sizlerin canını sıkmayacağım ve bugün pembe haberler vereceğim diye niyet ettim ve başardım da galiba.

Güne güzel haberlerle başlayın.Gününüz aydın olsun…