Ege’de Uşak dışında vaka sayısında artış

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Ege Bölgesi’nde vaka sayıları artış gösterdi. İvmenin tersine döndüğü tek istisna il ise Uşak oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında ‘yüksek risk’ grubunda ‘turuncu’ renkte yer alan İzmir’de, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı 53,42’den 66.47’ye yükseldi. Ege Bölgesindeki diğer illerde de artış olduğu gözlendi. Manisa’da 39,64 olan vaka sayısı 50,81’e, Denizli’de 32,14 olan vaka sayısı ise 38,81’e çıktı. Muğla’da ise daha önce 57,38 olan vaka sayısı 65,75’e yükseldi.

UŞAK’IN BAŞARISI SÜRÜYOR

Türkiye’nin virüse karşı başarısıyla dikkat çeken kentlerinden olan Uşak’ta ise ivme olumlu yönde tersine döndü. Geçen hafta 18,40’lık vaka sayısı 10,83’e düştü.

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