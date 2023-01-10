Ege’de, Midilli Adası’nda 5 büyüklüğünde deprem

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- EGE Denizi’nde, Midilli Adası’nda Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale’nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi’nde Midilli Adası olarak saptadığı deprem saat 10.38’de oldu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre mesafede, yerin 14.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çanakkale’nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir’den de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)

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