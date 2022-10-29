Ege’de Cumhuriyet coşkusu

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(DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Evlerin balkonları, cadde ve meydanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Türk bayrakları asıldı.

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik Makamında düzenlenen tebrikat töreni ile başladı. Törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, valilik makamında milletvekilleri, siyasi parti ve üniversite temsilcileri, bürokratlar, kuvvet komutanları, yabancı ülke temsilcileri ve kamu çalışanlarının tebriklerini kabul etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sonraki tören, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Kutlamalara ortak olmak amacıyla meydana pek çok vatandaş Türk bayrakları ile geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracı ile vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajı okundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

‘SESİMİZİ KİMSE KISAMAYACAK’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Vali Köşger, “Bu millet nice badireleri kendi öz gücüyle atlatmayı bilmiş bir millet. Cumhuriyet öncesinde İstiklal harbimizde yedi düvele karşı nasıl mücadele verdiyse, nasıl küllerinden yeniden doğmuşsa, tüm dünyanın üzerine çullandığı bir zamanda, tüm dünyanın sesini kısmaya, boğmaya çalıştığı bir dönemde nasıl bir gür sedayla ‘Ya istiklal ya ölüm’ dediyse, yine Allah’ın izniyle küllerinden doğmayı başaracak bir millettir. Sesimizi kimse kısamayacak Allah’ın izniyle. Bugün bizlerle olan, olmayan, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yüreğinde yaşayan tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, bayram kutlamalarında sevincimize ortak olan 7’den 77’ye herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin banisi, büyük komutan, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bu cennet vatanı canları pahasına bize yurt yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Vatanı, ezanı, bayrağı uğruna gözünü kırkmadan canını vermeye hazır bir milletin evladıyız. Anadolu’nun her karış toprağında 7 düvelin gözü dönmüş vatanımızı ele geçirmeye çalışanlara rağmen vatan, hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğiz diyenlerdir. Cumhuriyet daima payidar kalacaktır” dedi.

Törende Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi folklor gösterisi yaptı, şiirler okundu. Vali Yavuz Selim Köşger’in konuşmasının ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kent genelinde resmi törenlerin yanı sıra konserler, söyleşiler, sergiler gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

MUĞLA

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Muğla Atatürk Stadyumu’ndaki kutlamalar, Vali Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlamaları ile başladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Levent Akgün, vali yardımcıları, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün katıldığı törende, Vali Tavlı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tekvando, kick boks, güreş, jimnastik ve folklor gösterileri sunuldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu’nun gösterisinin ardından kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi. Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayıp, asker ve öğrencilerin katıldığı geçit töreni sırasında coşku yaşadı.

BODRUM’DA TARİHİ KALEDE KUTLAMA

Bodrum’daki kutlamalar ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş Altınkaya, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, idari amirler, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş Altınkaya kürsüde halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Cumhuriyet konulu resim şiir, kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda oratoryo ve halk oyunları gösterisi katılanlardan yoğun alkış aldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce ifade ettiği gibi, milletimizin iradesiyle şekil alan Cumhuriyetimizin en büyük erdemi, Türk toplumuna ulus olma bilincinin aşılaması bireyi yurttaş vatandaş konumuna yükseltmesidir” dedi.

AYDIN

Aydın’da Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü sabah Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un protokolü makamında kabulüyle başladı. Ardından kutlamalar İstasyon Meydanı’nda devam etti. Meydandaki tören programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebediyete atılan adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla okullarda kompozisyon ve resim yarışmasına dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Hüseyin Aksu takdim etti. Halk oyunları gösterisinin ardından Foça Jandarma Komunda Eğitim Komutanlığı’na bağlı komandoların sunduğu silahlı gösteri protokol ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Cumhuriyet Bayramı etkinliği öğrencilerin geçiş töreni ile sona erdi.

DENİZLİ

Denizli’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, geçit töreninde jandarma komandoların silahlı gösterini büyük beğeni topladı. Valilik önünde düzenlenen törende ilk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın askeri araç üzerinde halkı ve tören birliklerini selamladı. Ardından Vali Atik, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Sonrasında ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi izlendi. Gösterinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tüfekli gösteri yaptı. Tören sırasıyla önce bayrak flama takımı, ardından askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşların geçit töreniyle sona erdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Törene, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aktaş, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Ecevit, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin, vatandaşların bayramını kutladı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Ardından günü anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Vali İlhami Aktaş, “Cumhuriyetin kazanımları sayesinde geldiğimiz noktada bugün Türkiye bölgesinde önemli güç ve aktör olmuştur” dedi.

Vali Aktaş’ın konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu. Törende, halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, akşam fener alayı düzenlenecek.

MANİSA

Manisa’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkulu bir şekilde kutlandı. Dün çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, bugün Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in valilik makamında tebrikleri kabulü ile devam etti. Resmi tören Manisa Valiliği önünde sürdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ardından komandoların yaptığı silahlı gösteri ve yakın savunma dövüşü gösterisi büyük alkış aldı. Etkinlikler, tören geçişi ile son buldu.

Törene Manisa Valisi Karadeniz’in yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

BALIKESİR

Cumhuriyet Bayramı Balıkesir’de bir dizi programla kutlandı. Kuvay-i Milliye Meydanı’ndaki kutlama programına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılıp, şiirler sunumları gerçekleştirildi.

UŞAK

Uşak’taki kutlamalar da Vali Turan Ergün’ün makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Törende, Vali Ergün’ün Atatürk anıtının önüne çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ergün’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi. Tören, kortej geçişi ile sona erdi. (DHA)

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