Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı Öztürk hakkındaki adli kontrol kararı değişti

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) – İZMİR’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra ev hapsiyle tahliye edilen Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’ün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Öztürk’ün geçen celse verilen ev hapsinin kaldırılmasına ve il dışına çıkmadan haftada bir kez olmak üzere imza atmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nca FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk’ün FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanması’ içinde ‘mahrem imam’ olarak görev alan ve 2016 yılında ABD’ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. Öztürk’ün HTS kayıtlarından, halen ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan aranan L.Ç.’yi ankesörlü telefonlaria market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.’nin de Öztürk’ü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı belirlendi. 28 Mayıs 2020’de gözaltına alındıktan sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan muvazzaf Binbaşı Fevzi Öztürk, geçen celsede ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Davanın görülmesine bugün İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki devam edildi. Duruşmaya sanık Fevzi Öztürk ile avukatı hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Öztürk, suçsuz olduğunu söyledi. Daha önceki ifadesini tekrar eden Öztürk, “Tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla suçlanıyorum. Ancak bizim yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil. Suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa geçen celse verilen ev hapsinin kaldırılmasına ve il dışına çıkmadan haftada bir kez olmak üzere imza atmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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