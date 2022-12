Efsane futbolcu Pele’nin ardından

- Reklam -

BREZİLYA, (DHA) – Brezilya milli takımı formasıyla 3 Dünya kupası kazanan ve dün tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi’nde 82 yaşında yaşama vefat eden Pele’nin ardından Brezilya’da 3 günlük yas ilan edildi. Pele’nin ardından eski ABD Başkanı Barack Obama “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi” açıklaması yaparken Victory filmindeki rol arkadaşı ve film yıldızı Sylvester Stallone, “Muazzam Pele. Huzur içinde yat. Bu iyi bir adamdı” dedi.

Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, 2021’de kolon tümörü aldırmış ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Kasım ayında Sao Paulo’daki Albert Einstein hastanesine yeniden yatırılmıştı. Dün gece Pele’nin kızı Kelly Chirstina Nascimento, “Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat” mesajıyla babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Pele’nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “Önceki klinik durumuyla ilişkili kolon kanserinin ilerlemesinin bir sonucu olarak birden fazla organın yetmezliği” ifadeleri yer aldı.

LULA: PELE’Yİ OYNARKEN İZLEME ŞANSINA SAHİP OLDUM

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Pele’nin ardından “Daha genç Brezilyalıların sahip olmadığı ayrıcalığa sahiptim: Pele’yi canlı olarak Pacaembu ve Morumbi’de oynarken izledim. Oynamak değil, Pele’nin şov yaptığını gördüm. Çünkü topu aldığında her zaman özel bir şey yaptı ve bu genellikle golle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK OYUNCU

Eski ABD Başkanı Barack Obama “Pele, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınmış sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte” dedi.

4 DÜNYA KUPASINDA GOL ATAN ÜÇLÜDEN BİRİ

Brezilya milli takımı formasıyla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan Pele, 1977’deki emekliliğine kadar 1.363 maçta 1.281 gol attı. ‘Siyah İnci’ veya ‘Kral’ lakaplarıyla bilinen Pele, dört Dünya Kupası’nda gol atan üç oyuncudan biridir.

WEMBLEY BREZİLYA BAYRAĞI RENKLERİNDE AYDINLATILDI

Pele’nin ardından Brezilya hükümeti, üç günlük yas ilan etti ve Rio de Janerio kentindeki İsa Heykeli, Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. İngiltere’deki Wembley Stadyumu’nda bulunan kemer, yine Pele’nin anısına Brezilya bayrağının renkleriyle aydınlatıldı ve yapılan açıklamada “Bu gece kemeri Pele’nin onuruna aydınlatacağız. Eşsiz yeteneği futbol oyununu aydınlattı ve dünyaya ilham verdi” denildi.

İngiltere Milli Takımı ise iki ülkenin oynadığı bir maçtan bir kare fotoğraf paylaşarak “Güzel oyunu süsleyen en büyüklerden biri. Elveda Pele. Asla unutulmayacaksın” mesajını yayınladı.

SYLVESTER STALLONE İLE MİCHAEL CANE İLE ROL ALDI

Pele, 1981 yılında 2. Dünya Savaşı’nda müttefik savaş esirlerinin Nazi işgali altındaki Paris’te Alman Milli Takımı’na karşı oynanacak bir futbol maçında kaçış planlarını konu alan Zafere Kaçış (Victory) filminde dünyaca ünlü Sylvester Stallone ile Michael Cane ile rol aldı. Filmde Pele’nin yanı sıra İngiliz Bobby Moore, Arjantinli Osvaldo Ardiles gibi dönemin birçok ünlü futbolcuları rol aldı. Sylvester Stallone Pele’nin ardından “Muazzam Pele. Huzur içinde yat. Bu iyi bir adamdı” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -