Efkan Ala ve Asyalı Siyasetçiler İstiklal Caddesi’nde

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Melihcan ÇALIŞKAN – Mehmet CANBULAT / İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı katılımcıları, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret etti.

Efkan Ala, Türkiye’de gerçekleşecek Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı katılımcıları, Asya Siyasi Partiler Konferansı Başkanı ve Güney Kore Eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong, Genel Sekreter Büyükelçi Cho Byun-Jae, Başkan Yardımcıları Pakistan Eski Kültür Bakanı Mushahid Hussain, Çin Komünist Partisi Dıs İlişkiler Bakanı Yardımcısı Qian Hongshan ve Daimi Komite üyesi Eski Tayland Ticaret Bakanı Nalinee Taveseen ile birlikte İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının olduğu alanı ziyaret etti. Efkan Ala ve beraberindeki heyet daha sonra anma noktasına karanfil ve çelenk bıraktı.

“TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Efkan Ala, “Terörü lanetliyoruz, terör bir insanlık suçudur. Bütün insanlık teröre karşı işbirliği yapmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen bu suç insanlığın önünü kesemeyecektir. Bütün ülkelerden temsilcilerin, bu noktada buluşup taziyelerini dile getirmesi terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının göstergesidir. İnsanları günlük faaliyetlerinden uzaklaştırmak, insanlığa verilebilecek maksimum zararı vermek isteyen hainlerin aslında ne kadar zavallı olduklarını gösteren bir anlayıştır. Bizde onların bu durumlarını lanetlemek için, burada başkanlık divanı olarak bulunuyoruz. En derin saygılarımızı sunuyor ve rahmet diliyoruz” dedi.

Konuşma sonrasında heyet alandan ayrıldı.



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