EFES SELÇUKLU GENÇLERİ ATA’NIN HUZURUNDA

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Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile 300 genç Anıtkabir’e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.

Birçoğu ilk kez Anıtkabir’i ziyaret eden gençler duygu dolu anlar yaşadılar Efes Selçuk Belediyesi düzenlediği organizasyon ile Efes Selçuk’ta yaşayan 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile kentte yükseköğrenim gören gençler Anıtkabir’e doğru yolculuğa çıktı. Efes Selçuk’lu gençleri uğurlayan aileleri de duygusal anlar yaşadı. Gençleri Anıtkabir yolculuğuna uğurlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de; “Sizler Efes Selçuklu gençler olarak, Atatürkçü gençler olarak Anıtkabir’i ziyaret edeceksiniz. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk” dedi.

Sabah saatlerinde Anıtkabir’e ulaşan gençler bayraklarla Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine doğru yürüdüler. Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakan Efes Selçuklu gençler duygu dolu anlar yaşadılar. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de gezen gençler daha sonra Anıtkabir’den ayrıldılar.