Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İZMİR’in Selçuk ilçesinde, her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında güvenli turizm sertifikası bulunan Efes Antik Kenti’ni hafta sonları 400 ile 600 arası, hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, “Turistler, Türkiye’nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada tatil yapmayı tercih ettiklerini söylüyorlar” dedi.

İzmir’in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle güvenli turizme devam ediyor. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilen ören yerinde, aynı zamanda ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılıyor. Geçen yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezebildiği bölgede, bu yıl aynı anda 650 kişi bulunabiliyor. Öte yandan ziyaretçilere hijyen kuralları afiş, broşür ve çıkartmalarla hatırlatılıyor ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi durumunda güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor. Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, hafta sonları günlük ortalama 400- 600 civarında turisti ağırladıklarını, hafta içi ise bu sayının 2 binleri bulduğunu belirtip, dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlerin, Türkiye’nin daha güvenli olduğunu düşündükleri için burada tatil yapmayı tercih ettiklerini söylediklerini aktardı.

‘ÖREN YERLERİNDE RİSKLİ TEMAS SÖZ KONUSU DEĞİL’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlemin alındığını belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, “Pandemi sürecinde Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle bakanlığımız tarafından yayınlanan kurallar çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip, ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz. Bütün müzelerimiz ve ören yerlerimiz için bir kapasite belirlendi. Ören yerleri oldukça açık alanlar. Efes Ören Yeri’ne baktığımızda iki kapı arasındaki mesafe yaklaşık 1300 metredir. Hava da güzel olduğu sürece zaten ziyaretçilerin birbiriyle riskli teması söz konusu olmuyor. Hafta sonları da açığız. Talepte bir artış bekliyoruz. Hafta sonları günlük ortalama 400- 600 ziyaretçi ağırlıyoruz. Hafta içi bu sayı 2 bin civarına çıkıyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte bir artış bekliyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’DEKİ ORTAMDAN MEMNUNLAR’

Efes’in ‘dünya mirası alanlar’ içerisinde yer alan bir antik kent olduğuna dikkati çeken Topal, “Mimari, kültür ve estetik anlamında son derece önemli yapılara sahip. Bu kentin bir diğer özelliği de kamusal yapıların ve sivil mimarinin algılanabilir bir şekilde planlanmasıdır. Kazı tarihi açısından da dünyanın en eski kazı merkezlerinden biridir. Efes ve çevresi, günlük ortalama ziyaretçi sayısı 14- 15 binlere çıkmış bir alan. O yoğunluk tabii ki yok ancak azımsanmayacak şekilde artış gösteren bir ziyaretçi potansiyeli mevcut. Genellikle görüştüğümüz turist ziyaretçilerimiz, Türkiye’deki ortamdan memnun olduklarını, alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını, sistemin iyi çalıştığını söylüyorlar. Yabancı misafirlerimizin kültürel alanda bizden memnun olduklarını gözlemliyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE GÜVENLİ’

Filistin’den Türkiye’ye gezi amaçlı gelen turistlerden Waleed Svelyn, “Efes’e ilk gelişim. Burası oldukça güzel, tarihi bir bölge. Daha önce Helenistik döneme ait tarihle ilgili pek çok şey duymuştum. Bunlar oldukça ilgimi çekti. Koronavirüsle ilgili olarak Türkiye’nin yaptığı düzenlemelerin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Her zaman maske takmanız gerekiyor. Şu an yalnızca Antik kentin fotoğraflarını çekebilmek için maskemi çıkardım. Yaz aylarında burası çok kalabalık oluyormuş ancak şu an o kadar kalabalık değil. Türkiye’nin aldığı önlemler gayet iyi. Türkiye güvenli” dedi.

‘KEŞFEDİLECEK ÇOK YER VAR’

İtalya’dan Efes’i ziyaret etmeye gelen Carine Qui, “Efes inanılmaz bir yer. Burayı ziyaret etmek çok güzel hissettiriyor. Gerçekten rahatlıyorsunuz. Eğleniyorsunuz ve sessizliğin tadını çıkarıyorsunuz. Daha önce İstanbul’da, Pamukkale ve Kapadokya’da bulunmuştum ancak buraya ilk kez geliyorum. Bir kez daha gelmek isterim çünkü burası çok büyük ve keşfedilecek çok yer var. Türkiye’nin ziyaret etmek için güvenli bir turizm alanı olduğunu düşündüğüm için şu an buradayım. Türk insanları da kurallar konusunda dikkatli. Avrupa’daki diğer bölgelere göre daha güvenli” diye konuştu.

ABD’den düzenlenen bir tur ile geldiğini ifade eden Glorian Wgahell de “İlk kez Türkiye’ye geliyorum ve burayı ilginç bulduğumu söyleyebilirim. Burası koronavirüs açısından güvenli” dedi.

‘ZİYARET EDİLEBİLECEK NADİR YERLERDEN BİRİ’

Mısır’dan Türkiye’ye gelen Muhammed Halil de “Efes’in büyülü bir yer olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki nadir yerlerden biri. Buraya ilk kez geliyorum. Umuyorum bir daha gelme fırsatım olur. Dünyanın her yerinde koronavirüs riski var ancak Türkiye, ziyaret edilebilecek nadir yerlerden biri. Seyahat sürecimizden bu yana tüm kuralların uygulandığını gördük” diye konuştu.

Dubai’den Türkiye’ye gelen turistlerden Melanie Prutteries ise “Tarihi kitaplarda okuyoruz ancak buraya gelip canlı görmek bambaşka bir his. Çok güzel bir kent olduğunu düşünüyorum. Türkiye bana göre güvenli bir ülke. Umarım tüm dünyada pandemi sonlanır” dedi.

‘PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ALIYORLAR’

ABD’den eşiyle Türkiye’yi ziyarete gelen Benri Waller, “Efes mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Burada çok fazla tarih var. Türkiye’ye ilk kez geldim ama mutlaka tekrar geleceğim. Türkiye’deki herkes pandemi önlemlerini ciddi şekilde alıyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Antik kenti ziyaret eden Türk ziyaretçilerden Rozalin Doğanay ise “Burada harika bir atmosfer var. Pandemi süreci kültürel etkinliklerimizi etkilemedi. Daha sakin olduğu için rahatça geziyoruz. Çok da bir ücreti yok. Buraya geldik ve tarihi yaşıyoruz. Fotoğraf çekmekten ziyade buraya bakmaktan zevk alıyorum. Antik kenti ziyaret edenler büyük oranda maskelerini takıyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar” dedi.