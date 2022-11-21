Efes Antik Kenti 10 ayda yaklaşık 1 milyon 650 bin ziyaretçi ağırladı

- Reklam -

Efes Antik Kenti’ni görmek için bu yılın 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 650 bin oldu.

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000’lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Kuruluşu Cilalı Taş Devri’ne dayanan, İyonya’nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yerleşim gören Efes, dünyanın en iyi korunmuş kentleri arasında gösteriliyor.

Antik Çağ’ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu’nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı’nın kalıntıları ile dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde barındırıyor.

En görkemli dönemini Helenistik ve Roma zamanında yaşayan, Roma İmparatoru Augustus döneminde Asya Eyaleti başkenti olan kentin nüfusunun da bu dönemde 200 binlere ulaştığı bilgisi tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen “Celcus Kütüphanesi” önünde en sık fotoğraf çekilen yapı olmakla birlikte Yamaçevler, Hadrian Kapısı, Domitian Tapınağı, Magnezya Kapısı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum ve antik liman da ihtişam ve estetikleriyle dikkati çekiyor.

Ziyaretçi sayısında artış sürüyor

Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılında 1 milyon 810 bin 791 kişiyi ağırlayan antik kentin ziyaretçi sayısı, 2020’de 362 bin 917’ye geriledi, 2021 yılı ise 782 bin 27 kişiyle kapatıldı. Bu yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon 650 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyon 800 bini aşması bekleniyor.

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, ören yerinin salgın sonrası sezonu iyi geçirdiğini söyledi.

Anadolu arkeolojisine yeni boyutlar kazandıran bölgenin popüler bir destinasyon olduğuna işaret eden Topal, “Kruvaziyer turizminin de başlamasıyla 2018-2019 ziyaretçi rakamlarına doğru gidiyoruz hatta o rakamları geçeceğiz sanıyorum.” dedi.

Turist sayısının iyi gittiğine işaret eden Topal, şöyle konuştu:

“Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 650 bin civarında ziyaretçimiz var. Ziyaretçi sayısının yıl sonu 1 milyon 800 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hangi ülkelerden geldiklerine ilişkin bir istatistik tutamıyoruz. Mevsime göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin yaz aylarında Avrupalılar, Amerikalılar daha çok geliyor. İlkbaharda ise daha çok Asya kökenliler tercih ediyor. Zaten yerli ziyaretçi potansiyelimiz de oldukça yüksek. Dolayısıyla her dönemde gelen ziyaretçimiz mevcut.”