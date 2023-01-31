Efeler 09’da çıkış sürecek

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta 2 maçlık galibiyet hasretinin ardından evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Efeler 09 SFK’da teknik direktör Veyis Kanber, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Yeni bir ivme yakaladıklarını belirten Kanber, “İki maç aradan sonra kendi sahamızda yeniden kazandık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bu maçla birlikte artık yeni bir ivme yakaladık. Bu hafta cezadan dönecek ve sakatlıkları atlatacak oyuncularımız bulunuyor. Akhisarspor maçında daha alternatifli bir kadro ile çıkacağız. Deplasmanda 3 puan alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

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