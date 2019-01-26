EFE Demiral, 3 yıl aradan sonra ikinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu sanatçı, BİLGİ Music Label etiketiyle 25 Ocak’ta tüm dijital raflarda yerini alan ‘Uyku Pansiyon’ ile dinleyicileri caz müziğin renkli dünyasına davet ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunlarından Efe Demiral, ‘Inside Out’ adlı ilk solo albümünün sonrasında ’Uyku Pansiyon’ adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. Caz müziği ekseninde, lirik ve düz melodilerin kuvvetli bir müzikal ifade ile dinleyicinin beğenisine sunulmuş olduğu ‘Uyku Pansiyon’un çalışmaları üç sene sürdü. BİLGİ Music Label etiketiyle çıkan albümün kayıtları santralistanbul Kampüsü’ndeki BİLGİ Müzik Bölümü Kayıt Stüdyosu’nda Ateş Erkoç ve Adham Farid tarafından gerçekleştirildi. Albümde Efe Demiral’a Gunnar Halle, Tamer Temel, Eren Turgut, Mert Can Bilgin, Deniz Özçelik eşlik etti. Albümün miksajını Babajim Stüdyoları’ndan Adham Farid, masteringi ise Güven Ersoysal üstlendi.

EFE DEMİRAL KİMDİR?

14 yaşında gitarla tanışan Efe Demiral, 2009-2011 seneleri arasında Nazım Hikmet Akademisi Müzik Bölümü’nde Erkan Oğur, Ayşe Tütüncü, Murat Opus, deniz Türkan gibi isimlerle Türk müziğinin yanı sıra gitar, kompozisyon ve armoni üzerine çalıştı.

2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’ne kabul edildi. BİLGİ’de Selen Gülün, Tolga Tüzün, Turgut Pöğün gibi isimlerle çalıştı. İlk solo albümünü Ocak 2016’da gösteren Demiral, Gözde Öney’in Mayıs 2017’de çıkardığı ‘İki Gölge’ albümünde de aranjörlük ve prodüktörlük yaptı. Müzik kariyeri süresince Can Kazaz, Gözde Öney, Barıştık Mı, barış Demirel, alem Mürtezaoğlu ve Simge Pınar gibi isimlerin albüm ve sahne çalışmalarına dahil oldu.