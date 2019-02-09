03 Eylül 2018 tarihinde saat 14:30:19’da Uşak’ın Banaz ilçesinden özel oto ile geçmişim. Pekiyi aylar sonra bunu nasıl oluyor da bu kadar kesin hatırlayabiliyorum. Hatırlayabiliyorum çünkü Devlet Baba bana bununla ilgili EDS fotografı ve 235 TL ceza makbuzu göndermiş.

Suçum 78 km hız ile gitmek. Önümdeki kamyonu geçmişiz ve sonra sağ şeritte dikkatli şekilde gidiyoruz. Ama hızımız 78’e çıkmış.Yanımdaki sivil gönüllü trafik görevlisi bile fark etmemiş, 77’den 78’e çıktığımızı. 77 olsa hiçbir problem yoktu. Ama 77 değil, 78 km hızla gitmişiz, bu çift şeritli bölünmüş yolda.

EDS cihazında insaf, merhamet olacak değil ya! Kesmiş cezayı ve 5 ay sonra adresime göndermiş. Haydi ödeme bakalım! Acaba bize de bir af çıkar mı? Önümüzde mahalli seçimler de var! Ama biz memur terbiyesi ile yetişmişiz. Borcumuzu hemen ödemek zorundayız. Öyle af, maf beklemek bize yakışmaz. Hem % 25 indirim de var. Onu da kaçırmamak gerekir.

Şimdi haritayı açtım, onu inceliyorum: Ankara’dan İzmir/ Çandar’lıya Banaz’a uğramadan, EDS cihazına görünmeden nasıl gidebilirim.

Aslında sadece Banaz’a değil, diğer şehir ve kasabalara da uğramaya korkuyorum. E.89 üzerinden Bolu/ Gerede’den geçmek de her babayiğidin cesaret edebileceği bir şey değil. Oradaki EDS de gaddar mı, gaddar. Hiç acıması yok. 70 km tuzağı nerede başlıyor, nerede bitiyor? O yoldan yılda bir defa geçen bir acemi sürücünün bunu bilmesi kolay değil. 110’dan 92’e inmiş olsanız bile 432 TL ceza peşinizden geliyor. %30’dan fazla kuralı gereği.

Bölünmüş, çift şeritli yolda hız sınırı 110 km diye biliyorsunuz. Ama aniden karşınıza bir 70 km tuzağı çıkabilir. Ayu çıkabilü, daş düşebilü… Siz en iyisi bu yoldan hiç geçmeden Bolu’ya ulaşmaya çalışınız. Veya 10- 15 lira daha verip otobandan hiç ayrılmayınız.

Diyorlar ki Banaz EDS’nin gelirlerinden belli bir miktar Uşak Üniversitesi’nin gelişimi ve kalkınması için harcanıyormuş! Doğru ise o zaman helal olsun. Çocuklarımız daha güzel imkânlar içerisinde, modern binalarda eğitim alsınlar.

Vatandaş olarak merak ettiğim bir şey var: Şu kırmızı-lacivert ışıklar saçarak saatte 120 km’den aşağı hızdan aşağı gitmemek konusunda büyük bir özen gösteren “çakar”lı araçlar var ya…İşte bu araçları EDS denilen insafsız nasıl tanıyor? Onların arkasından da böyle hatırlatma yazıları gönderiyor mu?

235 TL devletimize ve Uşak Üniversitesi’ne helal olsun. Zaten emekli bir öğretim üyesi olarak elimize geçen paraları bitirebilmekte zorluk yaşıyoruz. Bu şekilde dolaylı da olsa ülke kalkınmasına katkı sağlamış oluyoruz.

Ama bir daha Banaz’dan geçmeyeceğim. Geçersem de 78 ile değil 89 veya 90 ile geçeceğim ki ödediğim cezanın hakkını vermiş olayım.