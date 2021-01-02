Edremit’te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı / Fotoğraf

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Edremit’te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı (2)/FOTOĞRAFLAR

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