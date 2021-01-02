Edremit’te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı (2)/FOTOĞRAFLAR
Ana Sayfa Güncel Haberler Edremit’te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı / Fotoğraf
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Özellikle haftasonu ve yaklaşan yılbaşı kısıtlama dönemlerinde evde yapılacak hataların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Karaca, “Yeterli miktarda, çeşitli besin gruplarını tüketmek, bağışıklık hücreleri dahil tüm hücrelerin sağlığı ve işlevi için gereklidir. Uyumakta güçlük çekiyorsanız, yatmadan önce ekran süresini bir saat için sınırlamayı deneyin, çünkü telefonunuzdan, televizyonunuzdan ve bilgisayarınızdan yayılan mavi ışık vücudunuzun doğal uyanma-uyku döngüsünü bozabilir” dedi.