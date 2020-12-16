Edremit’te koronavirüsten ölenlerin cenazelerini 5 bin liraya yıkadılar iddiasına soruşturma / Ek foto

Ana Sayfa Güncel Haberler Edremit’te koronavirüsten ölenlerin cenazelerini 5 bin liraya yıkadılar iddiasına soruşturma / Ek...
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Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldıkları motosikletle gezerken yakalandılar
Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü çaldıkları motosiklet ile gezmeye çıkan 2 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Motosiklet hırsızlığından çok sayıda...
‘Yol verme’ kavgasında bıçaklandı
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