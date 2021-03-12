Ana Sayfa Güncel Haberler Edremit’te fuhuş operasyonu (EK FOTOĞRAF)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Binali Yıldırım: Salda’nın ünü Türkiye’yi aştı
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunurken, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü de gezdi. Binali Yıldırım, "Salda'nın...
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nin yönetim merkezi ortaya çıkarılacak
Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na...
Ceren’i gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar
Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde moloz döküm sahasında yanmış cesedi bulunan Ceren Duman'ın (16) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2'si tutuklu 6...
Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen erkek arkadaş ile kardeşi adliyede
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyip, döven A.D. ile kardeşi S.D.,...