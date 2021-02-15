Edremit-Yenice karayolunda sürücülerin kar çilesi

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ile Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun Kazdağları bölgesinde, sürücülerin kar çilesi devam ediyor. Ekipler, yolu açık tutmak için iki gündür tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasındaki karayolunun Kazdağları bölgesinde kalan Hanlar mevkisinde pazar gününden bu yana devam eden kar yağışı, sürücüler için çileye dönüştü. Bölgede kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için sürekli olarak tuzlama ve küreme çalışması yapıyor. Buna rağmen zaman zaman kapanan karayolu ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılıyor. Karayolu üzerinde mahsur kalan araç sürücülerinden Şeref Taşkın, “Yolun bir kilometresi kapalı, buzlanma var. Yol çok riskli. Jandarma ekipleri, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor. Bizde gidemedik, geri dönüyoruz” dedi.

Edremit Belediyesi ekipleri, Hanlar mevkisinde evlerinden kar yüzünden dışarı çıkamayan vatandaşlara erzak yardımında bulundu. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Dünyanın tanıdığı, ülkemizde marka halinde olan Kazdağları Hanlar bölgesindeyiz. Hanlar bölgesinde iki gündür yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı noktalar oldu. Belediyemizin Fen İşleri ekipleri ve karayolları olsun, devletin koordineli çalışması sonucunda 24 saatin sonucunda şu anda yolar açıldı. Yol kalan birkaç TIR nedeniyle aksama olmuş. Onlara da yardım ediliyor. Hanlar bölgesinde yaşam alanı olan birkaç bölgeye de geldik. Burada yaşayan vatandaşlarımıza belediyemizden derlediğimiz temel ihtiyaçlarını verdik.” dedi.

Öte yandan, Balıkesir kent merkezi ile İvrindi ilçesi arasındaki karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda, ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

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