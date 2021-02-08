Edremit Körfezi’nde lodos etkili oldu

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019’da başlattığı ve 2 yılda 2 milyon sebze fidesi verdiği fide desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Çiftçilerden gelen talepleri toplayan belediye, mayıs ayında 410 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 100 bin sebze fidesi dağıtacak. Belediye böylece, çiftçi ve üreticilere 3 yıl da 3 milyon sebze fidesi dağıtmış olacak.