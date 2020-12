Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, kişi başına 150 euro harcıyor

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİNE, (DHA)- EDİRNE’de Bulgaristan’dan gelenlerin alışveriş yaptığı ‘Ulus Pazarı’ koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanınca pazara gelenler, alışveriş için mağaza ve dükkanlara akın etti. Bulgar turistin esnafa can simidi olduğunu söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Pazarın kapanması dükkan sahiplerine yansıdı. Bulgaristan’dan gelenler bütün dükkanlara giderek alışveriş yapıyorlar. Günlük ortalama 4 bin, 4 bin 500 turist geliyor, kişi başı harcamaları 150 euro’ya kadar çıktı” dedi.

Edirne’de cuma günleri kurulan ve bölge halkının yanı sıra kur farkı nedeniyle Bulgaristan’dan gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Edirne’de vaka sayılarının artması nedeniyle bu haftada da kapılarını açmayan pazara alışveriş için gelen Bulgar turistler, çarşı esnafına giderek alışverişlerini dükkanlardan yaptı. İğneden ipliğe hemen her şeyi satın alan Bulgar turistler salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olup kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

‘PAZARIN KAPANMASI ESNAFA YANSIDI’

Ulus Pazarı’nın kapanmasının, esnafa yansıdığını söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Pazarın kapanması dükkan sahiplerine yansıdı. Bulgaristan’dan gelenlerde azalma yok tam tersi artarak geliyorlar. Bulgaristan’dan gelenler bütün dükkanlara giderek alışveriş yapıyorlar. Kent içine yayılıyorlar. İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da daha fazla dikkat ediliyor. Gelen misafirlerden kurallara uyuyorlar. Mağazalardan ve dükkanlardan alışveriş yapıyorlar” dedi.

‘GÜNLÜK 4 BİN 500 KİŞİ GELİYOR’

Bulgaristan’dan günlük ortalama 4 bin 500 kişinin geldiğine dikkat çeken Zıpkınkurt, “Bulgaristan’dan günlük ortalama 4 bin ila 4 bin 500 kişi geliyor. Hafta sonu ise bu sayı 9 ila 10 bini buluyor. Edirne’den yiyecekten, beyaz eşya, mobilya ile aklınıza ne geliyorsa her şeyi alıyorlar. Bu da Edirne esnafına ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Son günlerde görüyoruz ki esnafın ciddi anlamda sıkıntısı var. Bulgar turistler bir anlamda can simidi oluyor bizim için” diye konuştu.

‘HARCALAMALARI KİŞİ BAŞI 150 EURO’YA ÇIKTI’

Geçen yıla göre Bulgar turistin alışveriş, yemek ve konaklama gibi kişi başı harcadığı paranın 100 euro’dan 150 euro’ya çıktığını belirten Zıpkınkurt, “Geçen yıl yaptığımız ankette kişi başı 100 euro harcıyorlardı. Bugünlerde pandemiden dolayı anket yapamıyoruz. Esnaflarla görüşmelerimde tahmini rakam olarak söylemem gerekirse, harcamaları kişi başı 150 euro’ya kadar çıktı. Kente baktığımızda her esnafta bir Bulgar müşteri var alışveriş yapan. Bu da bizim için önemli” dedi.

‘ESNAF PAZARIN KAPANMASINDAN MEMNUN’

Saraçlar Caddesinde tekstil ürünleri satan esnaflardan Davut Topalova, Ulus Pazarı’nın kapanmasıyla işlerinin arttığını belirterek, “Cuma pazarı bizim işlerimizi zaten kötü etkiliyor. Biz bu pazarın kapanmasını istiyoruz. Pazarın şu an kapanması bizim işlerimize olumlu yansıyor. Bulgaristan’dan gelenler pazarı kapalı görünce bize yöneldiler. Bizden alışveriş yaparak destek veriyorlar” dedi. İşlerinin iyi olduğunu söyleyen esnaflardan Ahmet Sağlık, “Bulgaristan’dan gelenler azaldı ama işlerimiz gayet güzel. Ulus Pazarı kapandı ama yine Bulgaristan’dan gelenler var yine. Şu an daha çok parası olanlar geliyor. Balıktan tutun kuruyemişe kadar her şeyi satın alıyorlar. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ve şu an işlerimiz iyi” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI