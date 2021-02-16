Edirne’nin tarihi köprüleri, yeni nesil ışıklandırmayla aydınlatıldı

Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin gerdanlıkları olarak anılan tarihi Tunca ve Meriç köprülerinin kemerleri, Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen proje kapsamında yeni nesil LED aydınlatmayla ışıklandırıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, amaçlarının geçmiş değerleri güzelleştirmek olduğunu belirterek, “Bu bir yerde geçmişi aydınlatmak, geçmişimizi güzelleştirmek. Zaten güzel olan geçmişimizi daha estetik hale getirmek” dedi.

Edirne’de Sultan Abdülmecit zamanında yaptırılan Meriç Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa zamanında yaptırılan Tunca Köprüsü, Özel İdare tarafından geliştirilen proje kapsamında yeni nesil LED ışıklarıyla aydınlatıldı. 35 bin lira harcanan projede köprülerin kemerlerine yeni nesil aydınlatmalar konuldu. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, resmi ve dini bayramlarda kırmızı beyaz Türk bayrağı rengiyle ışıklandırılacak kemerlerin, yerel festivallerde ise o günün temasına uygun farklı renklerde ışıklandırılabileceğini belirtti.

‘EDİRNE’DE 13 TAŞ KÖPRÜ VAR’

Edirne’nin 92 yıl Osmanlı’ya başkentlik yaptığını hatırlatan Uğur, bunun kentteki tarihi eser sayısından anlaşılabileceğini belirtti. Uğur, “Edirne, hepinizin bildiği gibi Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Bunu, kafamızı nereye çevirsek Osmanlı’ya ait bir eserin karşımıza çıkmasından anlıyoruz. Bu eserler içerisinde en önemlilerinden birisi de taş köprülerdir. Edirne’de 13 tane taş köprü var. Tabii bunun da mantıklı sebepleri var. Çünkü Edirne Avrupa’ya seferde bir geçiş noktasıdır, taş köprüler bu sebeple fazla sayıda bulunmaktadır. Bunlarda en önemlileri de arkamızda gördüğünüz Meriç ve Tunca Köprüleridir. Meriç Köprüsü 2’nci Mahmut zamanında yapılmaya başlanmış fakat Abdülmecit zamanında bitmiş, Tunca Köprüsü de Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından yaptırıldı” dedi.

‘AMAÇ TARİHİ DAHA ESTETİK HALE GETİRMEK’

Köprüleri aydınlatmadaki amaçlarının geçmişi daha estetik hale getirmek olduğunu söyleyen Uğur, “Sayın valimize bu köprülerin yeni nesil LED aydınlatılmasıyla ilgili fikrimizi sunduğumuzda, fikrimizi beğendi ve destekledi bu konuda. Şu an arkamızda gördüğünüz köprüler bu ışıklandırma sayesinde bütün renklerle ışıklandırılabilecek durumdadır. Dini ve ulusal bayramlarda kırmızı-beyaz, yerel festivallerin, etkinliklerin ruhuna renk skalası bulunduğunda o renklerin tercih edilmesi gibi çeşitli şeyler düşünülebilir. Sayın valimizin dediği gibi bu bir yerde geçmişi aydınlatmak, geçmişimizi güzelleştirmek. Zaten güzel olan geçmişimizi daha estetik hale getirmek” diye konuştu.

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