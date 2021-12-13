Edirne’nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü /Ek fotoğraf

AKP genel başkanları, vekilleri ve diğer yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’daki elektrik sözü konuşmasını kırpıp, sosyal medyadan paylaşarak algı operasyonuna girişti. Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP’li vekil Mahmut Tanal, AKP’lilere konuşmanın tamamını dinlemelerini tavsiye edip, enerji baronlarından bahsetti.