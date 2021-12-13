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Ana Sayfa Güncel Haberler Edirne’nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü /Ek fotoğraf
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AKP’LİLER, KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNİ KIRPIP ALGI OPERASYONA GİRİŞTİ!
AKP genel başkanları, vekilleri ve diğer yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’daki elektrik sözü konuşmasını kırpıp, sosyal medyadan paylaşarak algı operasyonuna girişti. Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP’li vekil Mahmut Tanal, AKP’lilere konuşmanın tamamını dinlemelerini tavsiye edip, enerji baronlarından bahsetti.
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