Edirne’nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (3)

KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

​Edirne’nin Enez ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Murat Güneş’in, telefonda son konuştuğu kişi olan komşusu Seçkin Dur’a, “Beni buradan helikopterden başka bir şey kurtaramaz” dediği ortaya çıktı. Dur, şöyle konuştu:

“Gece saatlerinde hayvanlarımı dolaştırmaya çıktım. Onun evinin tarafından bir ses geldi. Telefonla aradım, evini su bastığını söyledi. Hiçbir yere gitmemesini, onu kurtaracağımı söyledim. O da bana ‘Beni buradan helikopterden başka bir şey kurtaramaz’ dedi. Sonra AFAD geldi ama kendisini bulamadı. Ben de telefonla tekrar aradım ama ulaşamadım.”

‘UZUN ZAMANDIR BÖYLE YAĞMAMIŞTI’

Sultaniçe köyünde yaşayan Dilber Üzüm de, “Normalde dereden bu kadar çok su gelmezdi. Ama dere de buraya kadar taştı. En son benim hatırladığım 2000’lerin başında bu kadar yağmur yağmıştı. Uzun zamandır böyle yağmamıştı. Evimizi su basmadı ama alt merdivenlerime kadar su geldi. 8 yaşında kızım var, o çok korktu” dedi.

VALİ CANALP BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Bu arada, Edirne Valisi Ekrem Canalp da selin yaşandığı ilçelere giderek incelemelerde bulundu. Vali Canalp, hayatını kaybeden Murat Güneş’in ailesi ve köylülere de başsağlığı dileğinde bulundu.

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