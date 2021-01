Edirneli sebze üreticileri seralarda dona karşı önlem alıyor

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşerek, buzlanma ve zirai don uyarısının ardından Edirne’de seracılık yapan çiftçiler, ürünlerini agril denilen zirai örtülerle kapatarak önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya’nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği belirtilen açıklamada, buzlanma ve zirai don uyarısı yapılarak, “Sıcaklıkların düşmesiyle ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

‘ÜRÜNLERİ EKSİ 10 DERECEYE KADAR KORUYABİLİYORUZ’

Edirneli üreticiler, don olayına karşı seralardaki sebzelerinin üzerini agril denilen örtülerle kaplayarak koruma altına almaya başladı. Kemalköylü üretici Kadir Eroğlu, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği uyarısının ardından seralarda önlem aldıklarını belirterek, “Şimdi kış dönemi olduğu için gördüğünüz gibi örtülerimizi yaydık. Böylelikle herhangi bir zararımız olmuyor, ürünlerimiz, sıfırın altında 10 dereceye kadar korunuyor. Çok şükür kazancımız yerinde ve kimseye muhtaç değiliz. Seracılıkta don olayı çok önemli. Tohumlarımızı, fidesini kendimiz yetiştiriyoruz. Eskiden soba da yakıyorduk ürün donmasın diye. Şu an öyle yapmıyoruz. Farz edelim ki eksi 10 derecenin de altına düştü, bir tane daha örtü çekiyoruz ürünün üzerine” dedi.

‘DAHA SOĞUK OLURSA ÇİFT ÖRTÜ KULLANIYORUZ’

Uzunköprü’nün Kırkavak köyünde seracılık yapan Hüseyin Avcı, soğukla mücadelenin zor geçtiğini ifade ederek, “Biraz zor ama idare ediyoruz. Hava şartlarına göre hareket ediyoruz, hava sıfırın altına indiği zaman agrilleri seriyoruz . Havalar daha soğuk olursa çift agril çekiyoruz. Sıvıyı geçiriyor ama soğuğu geçirmiyor. Soğuğu hissetmiyor” diye konuştu.

Babasıyla üretim yapan Hatice Avcı da don olayına karşı önlemlerini aldıklarını ifade ederek, “Örtülerimizi çektik. Son mahsullerimizi alıyoruz. Olabildiğince kurtarmaya çalışıyoruz. Hava çok soğuduğu zaman ekstra örtülerle korumaya çalışıyoruz. Her sene az da olsa don olayından zarar görüyoruz. Rüzgardan çadırı yırtılıyor. Sürekli hava durumunu takip ediyoruz. Biz de ona göre önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.

