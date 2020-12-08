Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüsten öldü

UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde Türkan Kızıl (73) ve eşi Recep Kızıl (75), koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Uzunköprü’de yaşayan Türkan ve Recep Kızıl çiftine, yaklaşık 15 gün önce başvurdukları Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alındı. Durumları ağırlaşan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri süren Kızıl çifti, dün 1 saat arayla doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Türkan ve Recep Kızıl çiftinin cenazeleri, bugün Uzunköprü şehir mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.

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