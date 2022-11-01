Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 8 adreste operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 957 gram esrar, 0,62 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuların kavanoz, gözlük kabı ve sakız kutusu gibi eşyalara saklandığı görüldü. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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