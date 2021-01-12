Edirne’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde yaşayan Mehmet Özen (80), akşam saatlerinde evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Bayır Sokak’taki 2 katlı evde meydana geldi. Mehmet Özen, akşam saatlerinde kızının yanından evine dönen eşi tarafından oturma odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Mehmet Özen’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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