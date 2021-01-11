Edirne’de yağışlar nehirlerdeki su seviyesini 6 kat artırdı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-SON 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne’de, aralık ayından bu yana metrekareye 143 kilo yağış düşmesi, Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini 6 kat artırdı. Yağışların üreticiyi sevindirdiğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Uzun zamandır kuraklıktan bahsediyoruz, bu yağan yağmurlar bizleri sevindiriyor. Son 3 günde metre kareye 40 kilo yağış aldık. Toprak suyu emerek tabanının istenilen suya ulaşması, yazın kuraklık yaşansa bile bu suyu emen bitki verim açısından etken olacaktır” dedi.

NEHİRLERDE SU SEVİYESİ ARTTI

Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne’de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayından bu yana kentte metrekareye 143 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Yağan yağmurla birlikte, Türkiye’nin çeltik, buğday, ayçiçeği üretiminde önemli bir yer tutan Edirne’de verimli toprakları sulayan Meriç Nehri’nde su seviyesi 50 metreküp/saniyeden 6 kat artarak, 309 metreküp/saniye çıktı. Kentin içinden geçerek verimli tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri’nde de su seviyesi 2 metreküp/saniyeden 12 metreküp/saniyeye ulaştı.

‘YAĞAN YAĞMURLAR ÇİFTÇİYİ SEVİNDİRİYOR’

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son 3 günde metrekareye 40 kilo yağış düştüğünü ve yağmurların üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Arabacı, “Uzun zamandır kuraklıktan bahsediyoruz, bu yağan yağmurlar bizleri sevindiriyor. Son 3 günde metrekareye 40 kilo yağış aldık. Buğdayları ektiğimizden bu güne yaklaşık 230 kilogram yağış aldık. Geçtiğimiz 2020 yılı içinde 430 kilo yağış almıştık toplamda. Şu anda bu yağışlar bizi sevindiriyor. Toprağımızın yeterli seviyede taban suyuna ulaşması gerekiyor. Bu yağan yağmurlarla birlikte yeterli seviye ulaştığını söyleyemeyiz ama bu yağışların böyle seyretmesi bizleri sevindiriyor. Toprak suyu emerek tabanının istenilen suya ulaşması, yazın kuraklık yaşansa bile bu suyu emen bitki verim açısından etken olacaktır. Yağan yağmurlar çiftçiyi sevindiriyor. Barajlarda doluluk oranı istediğimiz seviyede artmasa da yavaş yağdığı için toprak suyu emiyor. Hava tahmin raporlarına baktığımızda önümüzdeki günlerde kentte kar yağışı bekleniyor. İnşallah bu kar yağışını alırız ve toprak taban su seviyesine ulaşır ve barajlarımız ve nehir seviyelerimiz istenilen seviyede olur” dedi.

BALKANLARDAN KAR GELİYOR

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağmur yağışının Edirne’de perşembe gününe kadar devam edeceğini salı ve çarşamba günleri yağışın kuvvetli olacağını ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Kentte perşembe gününden itibaren de Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı bekleniyor.

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